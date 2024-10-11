"Зажигательный" вечер в Шебекино: россияне жалуются на взрывы

Приграничный регион России якобы атаковали ракеты

Город Шебекино Белгородской области РФ попал под ракетные обстрелы. Об этом россияне жалуются в соцсетях.

В российских пабликах пишут, что в пятницу, 11 октября, пограничный регион России якобы атаковали ракеты. Об этом также сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате двух обстрелов пострадали девять гражданских. Четверо из них были доставлены в городскую больницу Белгорода, один из пострадавших якобы находится в тяжелом состоянии. Еще двоих отпустили на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.

Шебекино, Белгородская область, РФ

Чиновник утверждает, что в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбиты окна и повреждены фасады. Кроме того, обломками вроде бы иссечено 11 легковых автомобилей.

В результате второго обстрела вспыхнул комплекс хозяйственных построек. На месте работают пожарные, говорит Гладков.

В одном из многоквартирных домов якобы повреждена газовая труба. Также сообщается о повреждении линии электропередачи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Белгородской области после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза. Об этом сообщил местный губернатор.