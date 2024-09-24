"Ответка" за Харьков? В Белгороде прозвучали сильные взрывы, фото

После обстрела Харькова в соседнем Белгороде прозвучали взрывы, есть разрушения и пострадавшие

Во вторник, 24 сентября, в российском Белгороде прозвучали взрывы, были повреждены несколько сооружений, в том числе, жилые дома и пострадали люди. Это произошло после того, как российская армия в тот же день обстреляла Харьков.

Об этом сообщили российские Telegram-паблики. Они пишут, что город был обстрелян второй раз за сутки, пострадали четыре человека.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, система ПВО сработала дважды за день и сбила несколько воздушных целей. В результате загорелись 4 дома, гараж и надворная подстройка, повреждены 23 частных дома, 3 надворные подстройки и 5 автомобилей.

Также в сети появились фото последствий удара по Белгороду.

Удар по Белгороду

Удар по Белгороду

Удар по Белгороду

Гладков заявил, что в результате обстрела пострадали четыре человека — они получили осколочные ранения. Бригады "скорой помощи" доставили раненых в местные больницы. Он добавил, что город якобы обстреляли вооруженные силы Украины. В то же время, украинское командование не комментирует заявления российского регионального чиновника.

В Харькове, куда сегодня прилетели российские авиабомбы, продолжаются спасательные работы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские войска, вероятно, готовят новый массированный обстрел территории Украины. Оккупанты могут атаковать объекты гражданской инфраструктуры.