Теперь один большой пожар: Белгородская область вспыхнула после обстрелов (видео)

Взрывы произошли на дороге соединяющей Белгород и Шебекино

В Белгородской области после серии взрывов начался крупный пожар. По данным местных источников есть несколько пострадавших.

Соответствующими видеозаписями поделились местные telegram-каналы. Отмечается, что взрывы прозвучали в Шебекинском районе, который находится на границе с Украиной в районе Волчанска.

В частности серия взрывов прогремела на трассе Шебекино-Белгород, а в сети показали видео, на котором виден горящий автомобиль. Местные власти сообщили, что в этом месте четверо человек получили ранения.

Повышенную угрозу обстрелов объявляли для населенных пунктов Графовка, Безлюдовка и Маслова Пристань, которые расположены на дороге, ведущей от Шебекино к Белгороду.

Сообщается, что после этого Шебекино и прилегающие территории выглядели как "один большой пожар". Из-за этого водителей предупредили о сильном задымлении.

Как сообщалось ранее, во вторник, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области. Они переправили бронетехнику через Сейм, а затем через более мелкие реки. Президент Владимир Зеленский заявил, что действия РФ в Курской области происходят по украинскому плану.