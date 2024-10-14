Работает ГУР. В России на военном аэродроме сгорел самолет Ту-134: чем важен (видео)

База находится возле поселка Донгуз, примерно в 30 км к югу от города Оренбург

В ночь с 12 на 13 октября на российском аэродроме "Оренбург-2" сожгли военно-транспортный самолет Ту-134 врага. Советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО на своей странице в Телеграм. В сообщении отметили, что российский самолет сгорел на российском военном аэродроме. Ту-134 принадлежал к 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил РФ.

"Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "Оренбург-2", где базировался Ту-134", — говорится в сообщении.

"Телеграф" добавляет, что эта база находится у поселка Донгуз, примерно в 30 км к югу от города Оренбург в Оренбургской области России. Она используется для испытаний различных видов вооружений, включая ракетные системы, а также для обучения военнослужащих.

В разведке отмечают, что подобные советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны РФ.

Ту-134 – что известно

Ту-134 – это советский пассажирский самолет, сыгравший значительную роль в истории гражданской авиации СССР и других стран. Вот ключевая информация о нем:

Разработка: Создан в ОКБ Туполева под руководством Андрея Туполева.

Первый полет: Состоялся 29 июля 1963 года.

Эксплуатация: Введен в эксплуатацию в 1967 году и широко использовался до начала 2000-х годов.

Назначение: Среднемагистральный пассажирский самолет для внутренних и международных рейсов.

Пассажироемкость: В зависимости от модификации мог перевозить от 72 до 84 пассажиров.

Надежность: Считался надежным и относительно экономичным для своего времени.

Шумность: Одним из главных недостатков была высокая шумность, что ограничило его использование во многих аэропортах.

Военное применение: Некоторые модификации использовались для обучения пилотов и как самолеты специального назначения.

Ту-134 оставил заметный след в истории авиации и до сих пор упоминается как один из символов советского авиастроения.

Ранее "Телеграф" писал, что F-16 ВСУ мог сбить свой первый вражеский истребитель.