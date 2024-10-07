Хакеры ГУР сделали "подарок" Путину на день рождения: положили важну систему РФ

Очередная успешная спецоперация

В понедельник, 7 октября, в день рождения Владимира Путина хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины совершили успешную атаку на государственную автоматизированную систему РФ "Правосудие". Таким образом была парализована работа судебной системы по всей России.

В результате кибератаки были получены ценные сведения. Об этом "Телеграфу" сообщили проинформированные источники в украинской разведке.

Киберспециалисты ГУР МО Украины совместно с активистами группы "ВО Team" решили своеобразно "поздравить" российского диктатора Владимира Путина с днем рождения — хакеры взломали российскую государственную автоматизированную систему "Правосудие". Эта система обеспечивает электронный документооборот во всех судах РФ.

Успешная хакерская атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов. Кроме этого, специалисты ГУР смогли получить персональные данные пользователей и внутреннюю документацию системы.

После атаки россияне начали массово жаловаться на то, что они не могут подать иски и просмотреть время судебных заседаний.

Кибератака стала возможна благодаря низкой квалификации российских специалистов по кибербезопасности, а также из-за "дыр" в распиаренных российских системах кибербезопасности от "Лаборатории Касперского", ПАО "Positive Technologies" и АО "ИВК".

Для справик: система "Правосудие" — это система электронного документооборота в судах рф всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменении судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.

Напомним, в марте украинские кибер-войска совершили самую масштабную за период войны DDoS-атаку на российские сервисы и порталы. Известно, что за этой атакой непосредственно стоят специалисты ГУР.

Хакерам удалось на несколько дней парализовали работу российских государственных предприятий. Среди них — сайт московского метро, РЖД и МВД России.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что хакеры ГУР "положили" финансовый сектор России. Под атаку попали такие банки, как "Открытие" и Альфа-банк", их системы платежей, телекоммуникационный оператор "Ростелеком" и внутренние сервисы финансовых учреждений Российской Федерации.