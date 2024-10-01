Разведчик намекнул, сколько операций провело ГУР: о большинстве украинцы никогда не узнают

Разведка действовала против России еще до вторжения

Украинские разведчики включились в активное противостояние с Россией еще до того, как началось полномасштабное вторжение. Украинцам же стало известно менее, чем о 10% всех их операций.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Черняк в интервью "Мы — Украина". По его словам, скорее всего о большинстве этих операций никогда не станет известно широкой аудитории.

"Мы понимали четко, что будет война, что будет активная ее фаза. Мы подготовились сами и подготовили, как могли, к этому всю страну. С этого момента началась наша активная работа", — сказал он.

Черняк добавил, что разведка никогда не действует публично, а украинцы узнали о менее чем 10% от всех успешных операциях ГУР.

"Я не уверен, что широкая общественность когда-либо узнает о всех тех операциях, которые проводили разведчики для того, чтобы Украина стала сильней, а враг стал слабее", — сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что разведчики действуют не только на фронте и делают все, чтобы максимально ослабить врага.

Как сообщалось ранее, ГУР на днях сообщили о том, что в городе Коломна Московской области был найден мертвым полковник Алексей Коломейцев, который руководил 924 центром беспилотной авиации России.