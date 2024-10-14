Працює ГУР. У Росії на військовому аеродромі згорів літак Ту-134: чим важливий (відео)

База знаходиться біля селища Донгуз, приблизно за 30 км на південь від міста Оренбург

Вночі з 12 на 13 жовтня на російському аеродромі "Оренбург-2" спалили військово-транспортний літак Ту-134 ворога. Радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО на своїй сторінці у Телеграм. У повідомленні зазначили, що російський літак згорів на російському військовому аеродромі. Ту-134 належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил РФ.

"Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі "Орєнбурґ-2", де базувався Ту-134", — йдеться у повідомленні.

"Телеграф" додає, що ця база знаходиться біля селища Донгуз, приблизно за 30 км на південь від міста Оренбург у Оренбурзькій області Росії. Вона використовується для випробувань різних видів озброєнь, включаючи ракетні системи, а також для навчань військовослужбовців.

У розвідці зазначають, що такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ.

Ту-134 — що відомо

Ту-134 — це радянський пасажирський літак, який відіграв значну роль в історії цивільної авіації СРСР та інших країн. Ось ключова інформація про нього:

Розробка: Створений в ОКБ Туполєва під керівництвом Андрія Туполєва.

Перший політ: Відбувся 29 липня 1963 року.

Експлуатація: Введений в експлуатацію в 1967 році і широко використовувався до початку 2000-х років.

Призначення: Середньомагістральний пасажирський літак для внутрішніх та міжнародних рейсів.

Пасажиромісткість: Залежно від модифікації міг перевозити від 72 до 84 пасажирів.

Надійність: Вважався надійним і відносно економічним для свого часу.

Шумність: Одним з головних недоліків була висока шумність, що обмежило його використання в багатьох аеропортах.

Військове застосування: Деякі модифікації використовувались для навчання пілотів та як літаки спеціального призначення.

Ту-134 залишив помітний слід в історії авіації і досі згадується як один з символів радянського авіабудування.

Раніше "Телеграф" писав, що F-16 ЗСУ міг збити свій перший ворожий винищувач.