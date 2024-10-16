У известного российского актера-путиниста обнаружили рак

У российского актера обнаружили онкологию

Василий Ливанов — ярый путинист, поддержавший войну России против Украины. Украинцы помнят его по таким советским лентам, как "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Дон Кихот возвращается", "Мастер и Маргарита". Похоже, сейчас у актера возникли некоторые проблемы.

У Василия Ливанова обнаружили злокачественную опухоль, передают российские медиа. Новообразование у актера обнаружили в малом тазе во время обследования МРТ.

Пока болезнь никоим образом не ухудшает состояние артиста, поэтому опухоль не планируют удалять. К тому же это может окончиться неудачно, ведь Ливанову уже 89 лет. Поэтому сейчас ему нужно следить за новообразованием и проверяться у специалистов.

Сообщается, что на днях актер вышел из больницы. Его госпитализировали из-за инсульта. Сейчас Ливанову парализовало часть лица и возникли проблемы с речью. Его ждет реабилитация после инсульта.

Напомним, что Василий Ливанов поддерживал оккупацию Крыма и полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Он рассказывал бред о существовании в Украине фашизма и о том, что страна-агрессор якобы пытается его устранить. Мужчина также распространял месседжи российской пропаганды об "одном народе" и обвинял западные страны в провоцировании "конфликта".

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез "Митяй" из сериала "Сваты", который показывали на украинском телевидении даже после вооруженной агрессии россиян на Донбассе. Раскрыли, что говорит актер о войне против нашего государства.