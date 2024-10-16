У відомого російського актора-путініста виявили рак

У російського актора виявили онкологію

Василь Ліванов — затятий путініст, який підтримав війну Росії проти України. Українці пам'ятають його за такими радянськими стрічками, як "Пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона", "Дон Кіхот повертається", "Майстер і Маргарита". Схоже, зараз в актора з'явилися певні проблеми.

У Василя Ліванова виявили злоякісну пухлину, передають російські медіа. Новоутворення в актора знайшли в малому тазі під час обстеження МРТ.

Наразі хвороба жодним чином не погіршує стан артиста, тому поки пухлину не планують видаляти. До того ж це може закінчитися невдало, адже Ліванову вже 89 років. Тому поки йому потрібно стежити за новоутворенням та перевірятися у фахівців.

Повідомляється, що днями актор вийшов з лікарні. Його госпіталізували через інсульт. Зараз Ліванову паралізувало частину обличчя та виникли проблеми з мовленням. Його чекає реабілітація після інсульту.

Нагадаємо, що Василь Ліванов підтримував окупацію Криму та повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Він розповідав маячню про існування в Україні фашизму й те, що країна-агресорка нібито намагається його усунути. Чоловік також поширював меседжі російської пропаганди про "один народ" та звинувачував західні країни у провокуванні "конфлікту".

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник "Мітяй" із серіалу "Свати", який показували на українському телебаченні навіть після збройної агресії росіян на Донбасі. Розкрили, що каже актор про війну проти нашої держави.