На Урале убийство таксистки вылилось в массовый погром. Уже подключились силовики (видео)

На место происшествия стянули силы МВД и Росгвардии

В России погромы на национальной почве могут снова стать реальностью — массовые беспорядки в Махачкале (столица Дагестана) годичной давности являются тому подтверждением. Кроме евреев под угрозой оказались ромы: в четверг, 24 октября в городе Коркино Челябинской области после убийства местной таксистки начались преследования ромов.

Об этом сообщили российские Telegram-паблики. Местные жители стали поджигать дома и машины, которые, по их мнению, принадлежат лицам ромской национальности.

По данным местных медиа, убитая 40-летняя женщина работала в такси и поехала на вызов в ромский квартал. Имя погибшей установлено — это Елена Сарафанова. Её тело обнаружили с ножевыми ранениями.

Полиция разослала ориентировки на двух молодых людей, подозреваемых в совершении преступления. Позже стало известно, что одного из них задержали: его возраст — 17 лет. По данным следствия, между ним и таксисткой возник конфликт, в результате которого он нанес женщине удары ножом в область груди.

Узнав об этом жители Коркино устроили сход и начали жечь дома и автомобили, которые принадлежат ромам. Власти запросили подмогу у силовиков — в город были введены силы Росгвардии и усиленные наряды полиции.

Вначале сообщалось о 20 задержанных, но затем эта цифра возросла до 50 человек. Также стало известно о задержании второго подозреваемого в преступлении.

Беспорядки сопровождались стрельбой, были ранены несколько человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Санкт-Петербурге неизвестные устроили настоящий погром на заводе, где производятся компоненты для российских военных вертолетов.