Не украинцы, а ромы: экс-советник главы МВД необычно высказался об уклонистах

Большого счастья за границей им не пророчит

Бывший советник министра внутренних дел Украины и военный Виктор Андрусив заявил, что покинувшие Украину уклонисты не имеют права называться украинцами. По его словам, такие люди не будут иметь счастья за границей.

А государство должно позаботиться, чтобы после окончания войны они имели меньшие права, чем те, кто остался или воевал. Об этом Андрусив сказал в интервью Смирнова Ростислава.

"Если ты уклонист, то ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты ц*ган. Ты выбрал ц*ганскую жизнь", – заявил экс-советник.

Он отметил, что уклонистам светит только "черная" работа за границей и жизнь в контейнерах.

"Когда кто-то начинает думать, что уклонисты, бежавшие за границу, такие счастливые. Счастливы в чем? Что они будут жить в каких-то контейнерах всю жизнь там? Будут работать всю жизнь только на "черных" работах, потому что языка они не знают, квалификацию их не признают. Это люди, которые, спасая свою жизнь, обрекают себя на бесчестие", – сказал он.

Отметим, что также Виктор Андрусив – бывший муж народного депутата от "Слуги Народа" Галины Янченко. В 2023 году они развелись после 17 лет брака.

Ранее "Телеграф" писал, что украинскую границу почти каждый день пытаются перейти уклонисты от мобилизации. При этом их не останавливает даже угроза смерти: с начала полномасштабной войны не менее 30 человек погибли, пытаясь пересечь границу.