Ночной погром в Петербурге: люди в масках разбили завод деталей для вертолетов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1620
Горячая ночь в РФ
В ночь на 14 октября в Санкт-Петербурге произошел инцидент, который может повлиять на темпы производства воздушной техники РФ. Неизвестные устроили настоящий погром на заводе, где производятся компоненты для вертолётов.
По информации с места происшествия, группа из шести человек в масках проникла на территорию предприятия, расположенного на Кингисепском шоссе. Вооружившись топорами и молотками, злоумышленники устроили настоящий разгром в производственном цехе. Они целенаправленно уничтожали станки и оборудование, используя принесенные с собой инструменты. Об этом сообщает российское издание "База".
Подробности
Нападение произошло около полуночи, когда на заводе работала ночная смена. Рабочие, находившиеся в тот момент в цехе, стали свидетелями нападения. Один из злоумышленников подбежал к работникам и заставил их отдать мобильные телефоны, вероятно, чтобы предотвратить вызов правоохранительных органов.
"Акция" продолжалась всего несколько минут, после чего нападавшие быстро покинули территорию завода. В настоящее время руководство предприятия оценивает масштабы нанесенного ущерба.
Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что высокопоставленный ГРУшник был убит в Подмосковье. В общей сложности в машину офицера русской армии было выпущено восемь шаров.