Горячая ночь в РФ

В ночь на 14 октября в Санкт-Петербурге произошел инцидент, который может повлиять на темпы производства воздушной техники РФ. Неизвестные устроили настоящий погром на заводе, где производятся компоненты для вертолётов.

По информации с места происшествия, группа из шести человек в масках проникла на территорию предприятия, расположенного на Кингисепском шоссе. Вооружившись топорами и молотками, злоумышленники устроили настоящий разгром в производственном цехе. Они целенаправленно уничтожали станки и оборудование, используя принесенные с собой инструменты. Об этом сообщает российское издание "База".

Подробности

Нападение произошло около полуночи, когда на заводе работала ночная смена. Рабочие, находившиеся в тот момент в цехе, стали свидетелями нападения. Один из злоумышленников подбежал к работникам и заставил их отдать мобильные телефоны, вероятно, чтобы предотвратить вызов правоохранительных органов.

"Акция" продолжалась всего несколько минут, после чего нападавшие быстро покинули территорию завода. В настоящее время руководство предприятия оценивает масштабы нанесенного ущерба.

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