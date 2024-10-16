В России могут разрешить еврейские погромы: главный раввин назвал "первую ласточку"

Когда в России ухудшится ситуация – найдут тех, на кого свалят все это

Еврейские погромы в России снова могут стать реальностью, и массовые беспорядки в Махачкале (столица Дагестана) годичной давности — тому яркое подтверждение. Тогда антисемитская акция переросла в противостояние религиозных фанатиков с силовиками, но власти не смогли сразу прекратить насилие на улицах городов и в аэропорту.

Об этом главный раввин Украины Моше Реувен Асман рассказал в интервью сайту "Телеграф": "Россияне ненавидят украинцев, как нацисты евреев: главный раввин Украины о Путине, мобилизации и табу на русский язык".

— В Махачкале это была первая ласточка. В тоталитарной стране государственные органы могут сказать в один день, что сегодня мы все не любим такую-то нацию. Я помню, когда была война с Грузией. Две недели или даже больше, избивали грузин на улицах, а потом Путин сказал, что все, хватит, и это остановилось. То есть, государство может дать разрешение в один день, — говорит руководитель Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин.

Он напомнил, что еврейские погромы начинались, когда государственные органы не вмешивались.

— Толпа шла громить еврейские дома, магазины, а государство не вмешивалось. А потом, когда было убито много людей, государство говорило, что не надо этого делать. Это в истории было многократно. Поэтому, когда в России ухудшится ситуация, всегда найдутся те, на кого можно будет это свалить, — подчеркнул Моше Асман.

Напомним, в Госдепе США заявили, что власти России должны найти и наказать виновных в беспорядках в Махачкале, и назвали абсурдными слова российского МИД о якобы причастности Украины к "еврейским погромам" в Дагестане.