На Уралі вбивство таксистки вилилося у масовий погром. Вже підключилися силовики (відео)

На місце події стягнули сили МВС та Росгвардії

У Росії погроми на національному ґрунті можуть знову стати реальністю — масові заворушення в Махачкалі (столиця Дагестану) річної давності є підтвердженням цього. Крім євреїв під загрозою опинилися роми: у четвер, 24 жовтня, у місті Коркіно Челябінської області після вбивства місцевої таксистки почалися переслідування ромів.

Про це повідомили російські Telegram-пабліки. Місцеві мешканці почали підпалювати будинки та машини, які, на їхню думку, належать особам ромської національності.

За даними місцевих медіа, вбита 40-річна жінка працювала у таксі та поїхала на виклик у ромський квартал. Ім’я загиблої встановлено – це Олена Сарафанова. Її тіло виявили з ножовими пораненнями.

Поліція розіслала орієнтування на двох молодих людей, які підозрюються у скоєнні злочину. Пізніше стало відомо, що одного із них затримали: його вік — 17 років. За даними слідства, між ним і таксисткою виник конфлікт, внаслідок якого він завдав жінці ударів ножем у ділянку грудей.

Дізнавшись про це, мешканці Коркіно влаштували схід і почали палити будинки та автомобілі, які належать ромам. Влада запросила допомогу у силовиків — у місто було введено сили Росгвардії та посилені наряди поліції.

Спочатку повідомлялося про 20 затриманих, але згодом ця цифра зросла до 50 осіб. Також стало відомо про затримання другого підозрюваного у злочині.

Заворушення супроводжувалися стріляниною, було поранено кількох людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Санкт-Петербурзі невідомі влаштували справжній погром на заводі, де виробляються компоненти для російських військових гелікоптерів.