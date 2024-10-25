Родилась и получила образование в Украине: какой была в молодости соратница Путина Валентина Матвиенко (фото)

Матвиенко называют "железной леди" в российской политике

Чиновница Валентина Матвиенко, которая родилась в Украине, входит в круг лиц, приближенных к диктатору Владимиру Путину. Строила она карьеру в России, но образование получала в Черкассах.

"Телеграф" решил выяснить, какой была в молодости Валентина Матвиенко, которую называют "железной леди" в российской политике. Мы узнали некоторые факты о ее юности.

Валентина Матвиенко — как выглядела в молодости и чем увлекалась

Российская топ-чиновница родилась в 1949 году в городе Шепетовка (Хмельницкая область). У Валентины было две сестры: Лидия и Зинаида, но их уже нет в живых. В 1952 году семья переехала в Россию, на родину отца, но затем вернулась в Украину и обосновалась в Черкассах.

Валентина в 1966 году окончила школу с серебряной медалью, поскольку учеба давалась ей легко. Девочка училась только на четверки и пятерки. После школы она получила образование в Черкасском медицинском училище, окончив его с красным дипломом по специальности фельдшера. Ее отец умер, поэтому маме пришлось в одиночку обеспечивать троих детей, что было непросто. За счет своей стипендии в медучилище Валентина помогала маме.

Валентина Матвиенко в школьные годы

Вскоре Матвиенко переехала в Ленинград и в 1972 году окончила там химико-фармацевтический институт. На пятом курсе она вышла замуж на Владимира Матвиенко. Через некоторое время Валентину пригласили на работу в райком комсомола.

Валентина Матвиенко в молодости

Девушка активно занялась организацией тематических и танцевальных вечеров, соревнований и разных праздничных событий. Она демонстрировала лидерские качества и не боялась выражать свое мнение.

Номенклатурная карьера Матвиенко началась с должности заведующей сектором учащейся молодежи Петроградского райкома комсомола. Она быстро продвигалась по карьерной лестнице и вскоре стала секретарем своего райкома, а в 1977 году — первым секретарем областного комитета комсомола.

Валентина Матвиенко активно строила карьеру в России

Затем ее деятельность заметили в КПСС и в 1984 году Валентину назначили первым секретарем Красногвардейского райкома партии. Через год Матвиенко окончила Академию общественных наук при ЦК КПСС, а после ее делегировали в Верховный совет СССР. Три года она являлась депутатом и возглавляла комитет по делам женщин.

В 1994 году Матвиенко переехала в Москву и устроилась в МИД. А в 1998 году, когда премьер-министром РФ назначили Евгения Примакова, Матвиенко стала работать в правительстве. Самым насыщенным событием в ее биографии стал 2003 год, когда Валентина стала полномочным представителем президента РФ Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе. Тогда ее включили в состав Совета безопасности РФ.

Валентина Матвиенко стала соратницей Путина

Чиновница не вспоминает о своей родине, ей удалось построить успешную карьеру в России, достигнув высших эталонов власти. Сейчас она председатель Совета Федерации и одна из главных соратниц Путина, ее имя стоит под документами, разрешающими диктатору использовать войска за пределами Российской Федерации.

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