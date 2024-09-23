Родилась на Хмельнитчине, поддержала войну и имеет подозрение от СБУ: чем известна топ-чиновница Путина Валентина Матвиенко

Сейчас она является председателем Совета Федераций России и поддерживает кровавую войну Путина

Валентина Матвиенко — российская чиновница, глава Совета Федераций России, она входит в круг приближенных к Путину топ-чиновников. Как оказалось, она родилась в Украине, однако карьеру строила уже в РФ. А теперь она одна их тех, кто горячо поддерживает агрессию Путина против Украины.

Валентина Матвиенко. Фото: Getty Images

Валентина Матвиенко — что о ней известно

Валентина Матвиенко родилась в 1949 году в Шепетовке Хмельницкой области, сейчас ей 75 лет. Она окончила Черкасское медицинское училище, а затем перебралась в Россию, где продолжила образование и начала политическую карьеру. В РФ у нее было много разных должностей, она имеет большое количество орденов и наград.

Она была инициатором скандальных законов для россиян, в частности, о повышении пенсионного возраста и о запрете движения "чайлдфри". Она является приверженицей "традиционных ценностей" и "исконно русских скреп". Сейчас Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федераций России, входит в круг приближенных к Путину топ-чиновников и известна своей поддержкой кровавой войны России против Украины.

Валентина Матвиенко и Путин. Фото: Getty Images

Так, в 2014 году Матвиенко была одним из самых активных участников российской кампании в Крыму. 1 марта 2014 года Матвиенко оперативно собрала сенаторов на экстренное заседание верхней палаты, по итогам которого они дали Путину законодательное разрешение на ввод войск на территорию Украины. А затем она публично высказывалась в поддержку "референдума" и присоединение (аннексию) Крыма к Российской Федерации.

Валентина Матвиенко. Фото: Getty Images

Санкции запада и подозрение от СБУ для Матвиенко

После того, как Валентина Матвиенко выступала за аннексию Крыма, она попала под санкции Евросоюза и Америки. Ей запретили въезд на территорию европейских стран и в США, а ее активы и собственность в Евросоюзе и США были арестованы. Матвиенко также включена в санкционные списки Канады, Швейцарии и Австралии. И конечно же, Украины.

В мае 2024 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении председателю Совета федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко. СБУ обвиняет российскую топ-чиновницу из окружения Путина в содействии войне России против Украины.

Матвиенко обвиняют в том, что она "дала добро" на ввод российских войск на территорию суверенной Украины. Также она согласовала ратификацию соглашений по "присоединению" к Российской Федерации временно оккупированных регионов Украины — частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Валентина Матвиенко обвиняется в распространении фейков об Украине, ее армии и ситуации на фронте.

Валентина Матвиенко и Путин. Фото: Getty Images

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