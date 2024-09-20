Работала на каналах Медведчука и была у оккупантов в Донецке: где сейчас телеведущая Диана Панченко и как она выглядит

В прошлом году Служба безопасности Украины объявила ей подозрение в госизмене

Диана Панченко, которая называет себя "журналистом года в Украине" и личным врагом Зеленского, а на самом деле является рупором российской пропаганды, после начала войны предала Украину и сбежала в Россию. Телеведущая медвечуковских телеканалов имеет подозрение в госизмене, но продолжает генерировать фейки об Украине, войне и украинской власти.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Диане Панченко, как она сейчас выглядит и чем занимается.

Диана Панченко — что о ней известно

Диана Панченко известна в Украине, как журналистка и ведущая медвечуковских телеканалов NewsOne, Первый независимый и Ukrlive. После введения санкций в 2021 году против пророссийских телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" перешла работать на телеканал "Первый независимый", который также относился к холдингу предателя Медведчука.

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Диана Панченко поддержала российских оккупантов, оправдывала войну, а потом объявилась в оккупированном Донецке, откуда продолжила поддерживать российскую пропаганду.

В октябре 2023 года следователи Службы безопасности Украины объявили Диане Панченко о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Обвинения выдвинуты по по ч. 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины за изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Где сейчас Диана Панченко и чем она занимается

Телеведущая-пропагандистка не изменяет себе и продолжает нести в массы фейки и дискредитацию Украины и украинской власти, оправдывая Путина и его войну. После того, как в Украине был заблокирован ее ютуб-канал решением СНБО, Диана Панченко создала англоязычный аккаунт в соцсети Х и продолжает распространять прокремлевскую пропаганду, критикуя "киевский режим" и лично Зеленского.

После побега из Украины в начале войны Диана Панченко сначала засветилась в оккупированном Донецке. Возможно сейчас она живет в России или за границей. Страницы пропагандисты в соцсетях Facebook и Instagram заблокированы, как и ютуб-канал.

Диана Панченко в оккупированном Донецке

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