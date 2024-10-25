Народилася та здобула освіту в Україні: якою була в молодості соратниця Путіна Валентина Матвієнко (фото)

Матвієнко називають "залізною леді" у російській політиці

Чиновниця Валентина Матвієнко, яка народилася в Україні, входить до кола осіб, наближених до диктатора Володимира Путіна. Будувала вона кар’єру в Росії, але освіту здобувала у Черкасах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, якою була в молодості Валентина Матвієнко, яку називають "залізною леді" у російській політиці. Ми дізналися деякі факти про її молодість.

Валентина Матвієнко — як мала молодість і чим захоплювалася

Російська топчиновниця народилася у 1949 році у місті Шепетівка (Хмельницька область). Валентина мала дві сестри: Лідію та Зінаїду, але їх уже немає в живих. У 1952 році сім’я переїхала до Росії, на батьківщину батька, але потім повернулася до України та влаштувалася у Черкасах.

Валентина у 1966 році закінчила школу зі срібною медаллю, оскільки навчання давалося їй легко. Дівчинка навчалася лише на четвірки та п’ятірки. Після школи вона здобула освіту у Черкаському медичному училищі, закінчивши його з червоним дипломом за спеціальністю фельдшера. Її батько помер, тому мамі довелося самотужки забезпечувати трьох дітей, що було непросто. За рахунок своєї стипендії у медучилищі Валентина допомагала мамі.

Валентина Матвієнко у шкільні роки

Незабаром Матвієнко переїхала до Ленінграда і в 1972 році закінчила там хіміко-фармацевтичний інститут. На п’ятому курсі вона одружилася з Володимиром Матвієнко. За деякий час Валентину запросили на роботу до райкому комсомолу.

Валентина Матвієнко у молодості

Дівчина активно зайнялася організацією тематичних та танцювальних вечорів, змагань та різних святкових подій. Вона демонструвала лідерські якості та не боялася висловлювати свою думку.

Номенклатурна кар’єра Матвієнко розпочалася з посади завідувачки сектору учнівської молоді Петроградського райкому комсомолу. Вона швидко просувалася кар’єрними сходами й незабаром стала секретарем свого райкому, а 1977 року — першим секретарем обласного комітету комсомолу.

Валентина Матвієнко активно будувала кар’єру в Росії

Потім її діяльність помітили у КПРС та у 1984 році Валентину призначили першим секретарем Червоногвардійського райкому партії. Через рік Матвієнко закінчила Академію суспільних наук при ЦК КПРС, а потім її делегували до Верховної Ради СРСР. Три роки вона була депутатом та очолювала комітет у справах жінок.

У 1994 році Матвієнко переїхала до Москви та влаштувалася в МЗС. А у 1998 році, коли прем’єр-міністром РФ призначили Євгена Примакова, Матвієнко почала працювати в уряді. Найбільш насиченою подією у її біографії став 2003 рік, коли Валентина стала повноважним представником президента РФ Володимира Путіна у Північно-Західному федеральному окрузі. Тоді її включили до складу Ради безпеки РФ.

Валентина Матвієнко стала соратницею Путіна

Чиновниця не згадує про свою батьківщину, їй удалося побудувати успішну кар’єру в Росії, досягнувши найвищих еталонів влади. Нині вона голова Ради Федерації та одна з головних соратниць Путіна, її ім’я стоїть під документами, які дозволяють диктатору використовувати війська за межами Російської Федерації.

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