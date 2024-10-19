С шевелюрой, но уже с очками: как в молодости выглядел Арсений Яценюк (фото)

Сейчас бывшему премьер-министру Украины 50 лет

Арсений Яценюк, который воспитывает двух прекрасных дочерей, известен украинцам как политик и бывший премьер-министр Украины (2012-2016). Но до того, как добиться определенных успехов в политике, Яценюк уже был подкованным банковским юристом.

С 2022 года мужчина является основателем Фонда "Открой Украину" и лидером политической партии "Народный фронт". Сейчас Арсению 50 лет, а в молодости будущий политик был хоть с шевелюрой, но уже тогда часто носил очки.

В 1991 году Яценюк с отличием закончил специализированную англоязычную среднюю школу № 9 имени Панаса Мирного в Черновцах. Потом изучал правоведение в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, а также получил второе высшее образование по учету и аудиту в Черновицком торгово-экономическом институте Киевского национального торгово-экономического университета.

В 1999 году, работая в банке "Аваль", женился на Терезии Гук. В браке супругов родилось две дочери — Христина (1999) и София (2006).

В сентябре 2006 года третий президент Украины Виктор Ющенко назначил Арсения Яценюка первым заместителем главы Секретариата президента и своим представителем в Кабинете министров. С этого момента политик становится более узнаваемым.

В то время Янукович был премьер-министром при Ющенко

Ранее мы рассказывали, как выглядит жена Арсения Яценюка и чем она сейчас занимается. По словам политика, это была любовь с первого взгляда.