Организовывал переговоры между Украиной и Россией: где сейчас олигарх Роман Абрамович

Мужчина уже не проживает в Великобритании

Роман Абрамович — известный бизнесмен, входящий в десятку самых богатых людей России, а также долгое время считавшийся вторым по состоянию человеком в Великобритании. Имя Абрамовича ассоциируется с английским футбольным клубом "Челси", вышедшим в лидеры после того, как его приобрел бизнесмен.

"Телеграф" расскажет, куда исчез Роман Абрамович, и чем он занимается сейчас.

Роман Абрамович и футбол

Бизнесмен приобрел футбольный клуб "Челси" в 2003 году. Это произошло в момент, когда команда столкнулась с определенными финансовыми трудностями. Существуют разные версии, почему Абрамович захотел приобрести клуб.

Поговаривают, что такая идея пришла ему после матча Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" — "Реал Мадрид". Мощная игра осталась в памяти многих болельщиков.

В то же время, есть версия, что бизнесмен пошел на такой шаг, чтобы получить полезные знакомства и хорошую репутацию. Ведь на матчи приходили влиятельные политики, предприниматели и даже члены королевской семьи.

Фото из сети

В первом сезоне мужчина потратил более 120 миллионов фунтов стерлингов, чтобы пригласить в команду высокого уровня футболистов. Также бизнесмен привлекал в клуб лучших тренеров и предлагал профессионалам высокие зарплаты. Он вкладывал очень много средств в "Челси", чтобы он стал успешным. Наконец, в 2005 году футбольный клуб стал чемпионом Англии.

Фото из сети

В общей сложности "Челси" боролся за Кубок Англии 8 раз, а также Кубок Футбольной лиги — 5 раз. При этом клуб дважды побеждал на Лиге чемпионов. Команду считали одной из лучших в мире футбола.

Фото из сети

Также Абрамович активно финансировал российский футбол, оплачивая обустройство соответствующих полей. Мужчина вложил в местный фонд примерно в 120-200 тысяч долларов. Впрочем, с 2010 года бизнесмен перестал инвестировать в российский футбол.

Чем сейчас занимается Роман Абрамович

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания наложила санкции на Романа Абрамовича. Его имущество, в том числе акции за футбольный клуб "Челси", оказались под арестом.

Следовательно, бизнесмен продал футбольный клуб американскому предпринимателю Тодду Боули за 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. При этом сам Абрамович не получил эти средства. Ведь по договоренности деньги остаются в бюджете Великобритании.

Поговаривали, что Абрамович задумывается о покупке футбольного клуба "Валенсия", однако сам мужчина опроверг эту информацию.

В то же время бизнесмен уехал из Великобритании после того, как продал "Челси". В сети есть информация, что мужчина сейчас проживает в Турции и арендует дом в элитном районе Стамбула.

Отмечается, что Абрамович платит за аренду 50 тысяч долларов ежемесячно. Есть вероятность, что бизнесмен приобрел имение с видом на Босфор за 18 миллионов долларов.

Фото из сети

Известно, что Роман Абрамович принимал участие в организации переговоров между Россией и Украиной по поводу войны. Также бизнесмен занимался обменом пленными. В частности, способствовал обмену пророссийского политика Виктора Медведчука на украинских военных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне уроженка Кривого Года Мари Крайбрери. Родители певицы до сих пор живут в Украине и подвергаются обстрелам россиян.