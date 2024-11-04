Вместе более 30 лет: что известно о жене политика Дмитрия Корчинского и как она выглядит

Женщина часто ездит на фронт и занимается волонтерством.

Оксана Корчинская — бывший народный депутат Украины и жена известного политика и общественного деятеля Дмитрия Корчинского. Она часто появляется в информационном пространстве и дает интервью медиа.

"Телеграф" расскажет больше об Оксане Корчинской и о ее деятельности.

Что известно об Оксане Корчинской

Женщина родилась в 1970 году. Некоторое время проживала в Монголии, где имел работу ее отец. Позже работала в телекомпании "ЮТАР". Также была вице-президентом телерадиокомпании "Золотые Ворота".

В 2014 году стала народным депутатом от "Радикальной партии Олега Ляшко". В этот период была первым заместителем председателя Комитета по вопросам здравоохранения. Также работала сопредседателем группы по межпарламентским связям с Италией и входила в группу по межпарламентским связям с Катаром.

Вместе с депутатом Андреем Лозовым создала законопроект о переименовании России в Московию, а также завершение дипломатических отношений со страной-агрессором.

Впоследствии Корчинская стала председателем попечительского совета "Охматдет" и начала координировать медицинские службы батальонов "Азов" и "Шахтерск". Женщина также являлась координатором гражданского штаба АТО по медицине и часто ездила в зону боевых действий.

Фото с фейсбука Оксаны Корчинской

Оксана Корчинская состоит в браке с политиком, общественным деятелем и лидером политической партии "Братство" Дмитрием Корчинским. У них есть общий сын Даниил, которому сейчас около 34 лет.

Фото с фейсбука Оксаны Корчинской

Сейчас Оксана Корчинская занимается волонтерством и является медицинским координатором прифронтового стабпункта. В своих соцсетях женщина часто рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются военные на фронте, в том числе по обеспечению медицинскими средствами. Также Корчинская делится историями защитников, публикует сборы для ВСУ и петиции о присвоении разным воинам звания Героя Украины.

Фото с фейсбука Оксаны Корчинской

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