Організовував переговори між Україною та Росією: де зараз олігарх Роман Абрамович

Чоловік вже не проживає у Великій Британії

Роман Абрамович — відомий бізнесмен, який входить в десятку найбагатших людей Росії, а також тривалий час вважався другою за статками людиною у Великій Британії. Ім'я Абрамовича асоціюється з англійським футбольним клубом "Челсі", який вийшов у лідери після того, як його придбав бізнесмен.

"Телеграф" розкаже, куди зник Роман Абрамович і чим він займається зараз.

Роман Абрамович і футбол

Бізнесмен придбав футбольний клуб "Челсі" у 2003 році. Це сталося у момент, коли команда зіштовхнулась з певними фінансовими труднощами. Існують різні версії, чому Абрамович забажав придбати клуб.

Подейкують, що така ідея прийшла йому після матчу Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" — "Реал Мадрид". Та потужна гра залишилась у пам'яті багатьох вболівальників.

Водночас є версія, що бізнесмен пішов на такий крок, щоб отримати корисні знайомства та хорошу репутацію. Адже на матчі приходили впливові політики, підприємці та навіть члени королівської родини.

Фото з мережі

У першому сезоні чоловік витратив понад 120 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб запросити в команду високого рівня футболістів. Також бізнесмен залучав у клуб найкращих тренерів і пропонував професіоналам високі зарплати. Він вкладав дуже багато коштів у "Челсі", щоб він став успішним. Урешті у 2005 році футбольний клуб став чемпіоном Англії.

Фото з мережі

Загалом "Челсі" виборював Кубок Англії 8 разів, а також Кубок Футбольної ліги — 5 разів. При цьому клуб двічі перемагав на Лізі чемпіонів. Команду вважали однією з найкращих у світі футболу.

Фото з мережі

Також Абрамович активно фінансував російський футбол, оплачуючи облаштування відповідних полів. Чоловік вклав у місцевий фонд приблизно в 120-200 тисяч доларів. Утім, з 2010 році бізнесмен припинив інвестувати у російський футбол.

Чим зараз займається Роман Абрамович

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія наклала санкції на Романа Абрамовича. Тож його майно, у тому числі акції за футбольний клуб "Челсі", опинилися під арештом.

Відтак, бізнесмен продав футбольний клуб американському підприємцю Тодду Боулі за 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. При цьому сам Абрамович не отримав цих коштів. Адже за домовленістю гроші залишаються у бюджеті Великої Британії.

Подейкували, що Абрамович задумується про покупку футбольного клубу "Валенсія", утім, сам чоловік заперечив цю інформацію.

Водночас бізнесмен виїхав з Великої Британії після того, як продав "Челсі". У мережі є інформація, що зараз чоловік проживає в Туреччині та орендує будинок в елітному районі Стамбула.

Зазначається, що Абрамович платить за оренду 50 тисяч доларів щомісячно. Існує ймовірність, що бізнесмен придбав маєток з виглядом на Босфор за 18 мільйонів доларів.

Фото з мережі

Відомо, що Роман Абрамович брав участь в організації перемовин між Росією та Україною щодо війни. Також бізнесмен займався обміном полоненими. Зокрема, сприяв обміну проросійського політика Віктора Медведчука на українських військових.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну уродженка Кривого Року Марі Крайбрері. Батьки співачки досі живуть в Україні та потерпають від обстрілів росіян.