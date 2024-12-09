Цель - начальник "Еленовки"? В Донецке взорвали автомобиль (фото, видео)

В этой колонии произошел теракт против пленных бойцов ВСУ

В понедельник, 9 декабря, во временно оккупированном Донецке взорвался автомобиль. Предварительно сообщают о двух "тяжелых" раненых. Некоторые СМИ пишут, что якобы мог подорваться начальник Еленовской колонии, где удерживали украинских военнопленных и в конце июля 2022 года произошел взрыв, в результате которого погибли более 50 пленных.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Событие произошло на Университетской.

UPD: РосСми пишут, что в момент взрыва машины на Университетской возле неё стоял бывший начальник колонии в Еленовке Сергей Евсюков. Предварительно, он погиб.

Также пострадала его жена — сотрудница МВД. Она в больнице в состоянии средней тяжести. Но это пока исключительно со слов россиян, поэтому ждем более достоверную информацию.

Однако, напомним, что в 2023 году, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-главе Еленовской колонии. К организации массового убийства военнопленных в Волновахской колонии №120, известной как Еленовская, в ночь на 29 июля может быть причастен начальник колонии — Сергей Евсюков.

Он был начальником колонии до 29 июля 2022 года. Евсюков бывший милиционер из Горловки, который долгое время жил на оккупированной территории, а потом согласился возглавить колонию.

Свидетели говорят, что в первые часы после взрыва он, находясь рядом, просто пил кофе и смеялся, именно он не допускал медиков к раненым. На следующий день после взрыва его уволили, колонию возглавил один из его заместителей.

Что известно о происшествии

Оккупационные власти так называемой "ДНР" сообщили, что возбуждено уголовное дело в связи со взрывом автомобиля в центре Донецка.

"Следователи, криминалисты СУ СК России в ДНР и Главного управления криминалистики, а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ДНР проводят детальный осмотр места происшествия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая", — говорится в сообщении пропагандистов.

По сети распространяют видео после того, как произошел взрыв. На опубликованных кадрах заметно, что сильно пострадала машина.

Ранее "Телеграф" писал, как выглядит могила главаря боевиков "ДНР" Захарченко.