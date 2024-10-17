Главу ХАМАСа ликвидировали? Что известно о смерти Яхьи Синуара (фото)

Лидера группировки ХАМАС могли ликвидировать в результате операции ЦАХАЛ

В четверг, 17 октября, появились сообщения о ликвидации в Секторе Газа трех боевиков радикального исламистского движения ХАМАС силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Среди убитых был глава палестинских исламистов Яхья Синуар.

Об этом сообщил Reuters. Также в социальных сетях появились фотоснимки тела мужчины, убитого в результате взрыва. По многим Внешне этот человек очень похож на Синуара.

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Позже о смерти Синуара сообщил The New York Times. Также о ликвидации лидера движения ХАМАС сообщил Sky News Arabia со ссылкой на источник.

Официально смерть лидера ХАМАС подтвердила израильская спецслужба Моссад.

Кто такой Яхья Синуар

Яхья Синуар родился 29 октября 1962 года в семье из города Мадждаль (ныне Ашкелон в Израиле). Его родители были беженцами после арабо-израильской войны 1947-1949 годов. Он окончил Исламский институт в Газе, получил степень бакалавра по арабскому языку. Дважды арестовывался властями Израиля — в 1982 и 1985 годах за исламистскую деятельность. Лично принимал участие в казнях палестинцев, которых подозревали в сотрудничестве с Израилем.

В 1989 году был приговорен к пяти пожизненным срокам в Израиле. Вышел на свободу в 2011 году, а через год стал членом политбюро движения ХАМАС. В 2017 году был избран лидером ХАМАСа в секторе Газа, победив Исмаила Ханию.

В США в 2015 году был признан глобальным террористом особого значения, а в 2023 году стал одним из организаторов и руководителей нападения ХАМАС на Израиль, которое сопровождалось многочисленными убийствами, разрушениями, взятием заложников и применением насилия (в частности, сексуального, в отношении женщин и детей). В 2024 году за эти преступления прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордер на арест Яхьи Синвара.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Армия обороны Израиля уничтожила лидера ливанской группировки Хезболла Хасана Насраллу, а также его преемника, Хашима Сафи ад-Дина.