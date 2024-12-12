У Москві могли ліквідувати модернізатора крилатих ракет, якими криють українців (фото, відео)
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Вбивця втік
У четвер, 12 грудня, стало відомо, що в Москві нібито ліквідували заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет X -59 до рівня X-69.
Про це повідомив колишній депутат Держдуми РФ, журналіст Олександр Невзоров.
За його даними, Шатського застрелили у районі Кузьмінського лісопарку. Вбивця втік.
"У Буданова довгі руки. Схоже, ніхто з винних у геноциді українців не помре своєю смертю. Сьогодні силами ГУР у Москві ліквідовано особливо шкідливого злочинця-заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет X -59 до рівня X-69, впроваджував нові БПЛА і винен у смерті тисяч невинних українців", — написав Невзоров.
В українській розвідці поки не прокоментували подію. Тож чекаємо офіційних даних.
Блогер-аналітик, старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін пише, що це гарна новина.
"Надзвичайно гарна новина. Реально добрий ранок. Тепер головне — перетворити це на конвеєр, як Ізраїль свого часу робив із німецькими інженерами в Єгипті", — додає він.
Михайло Шатський — що відомо
Шатський є кандидатом технічних наук. Викладав у конструкторському бюро предмет "Системи автоматичного управління космічними літальними апаратами".
Займався розробкою та прогнозуванням надійності бортових систем управління космічних апаратів на основі теорії нейронних мереж, а також інших питань, пов'язаних з космічними апаратами.
Раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 9 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку вибухнув автомобіль. Попередньо повідомляють про двох "важких" поранених.