Поступь "вооруженного" стрелка: что ученые говорят о странной походке Путина

Такая походка присуща агентам КГБ

Поведение Владимира Путина, особенно за последние годы, разбирают разные ученые и психологи. Особое внимание ученых привлекла походка президента из-за ее необычных особенностей. В частности, при ходьбе Путин активно размахивает левой рукой, тогда как права остается почти неподвижной.

Согласно теориям, благодаря походке Путин пытается создать образ "строгого человека". "Телеграф" решил выяснить, о чем все же свидетельствует походка президента страны-агрессорки.

В журнале BMJ были опубликованы результаты исследования ученых о походке Путина. Они предположили, что такая асимметрическая походка может быть связана с тренировками, полученными во время службы в КГБ. Согласно их гипотезе, агенты КГБ учились держать правую руку близко к телу, чтобы быстро достать оружие в случае опасности. Это могло привести к формированию привычки, сохранившейся у Путина по сей день. Такую походку называют "походкой стрелка".

Другие эксперты рассматривают возможность неврологических причин такой походки, в том числе ранних признаков болезни Паркинсона. Однако поскольку другие симптомы этой болезни отсутствуют у Путина, эта версия менее вероятна.

Некоторые психологи считают, что "асимметрическая" походка — это сознательный прием для создания определенного имиджа или подчеркивания личных качеств. Однако без дополнительных данных трудно подтвердить эту теорию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в поведении Путина появилась одна интересная черта. Некоторые могли у него заметить симптоматику шизофрении, то сейчас в его поведении просматривается еще одна болезнь.