Трамп может отвернуться от Путина, но для Зеленского тоже не очень хорошие новости: прогноз от политического психолога

Мнение о том, что одиозное поведение политика — невинный пиар, — ошибочно.

С приближающимися президентскими выборами в США главный претендент на победу — Дональд Трамп — все чаще эпатирует электорат заявлениями об изменении мирового порядка и налаживает связи с токсичными политиками. Не успел утихнуть скандал с угрозами республиканца поощрять Путина нападать на страны Европы, как вспыхнул новый из-за встречи кандидата в президенты США с пророссийским премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Эксперты-американисты уверяют нас в несерьезности предвыборного поведения Дональда Трампа и в том, что Украине не стоит опасаться его возвращения в Белый дом. Впрочем, поведение лидера Республиканской партии заставляет украинцев сомневаться в его благих намерениях и, по словам вице-президента Ассоциации политических психологов Украины Светланы Чунихиной, не зря.

В интервью "Телеграфу" кандидат психологических наук рассказала, чем на самом деле продиктованы действия Дональда Трампа, почему он симпатизирует Путину и какие последствия для нас может иметь его президентство.

— Насколько сложной личностью является Трамп? Можно ли отнести его к одному из классических психологических типов?

— Начнем с того, что диагностировать личностные черты людей, с которыми у специалиста нет непосредственного контакта, несколько некорректно. В этом разговоре мы будем отталкиваться от того медийного образа, который он формирует через публичные выступления и соцсети.

В этих рамках он конструирует образ, похожий на нарциссическую личность. Трамп подчеркивает, что ему жизненно необходимо добиваться успеха, относиться ко всему, что означает большие достижения, лучшие результаты, большее состояние и высшую значимость, быть лучше по сравнению с тем, кто вызывает у него восхищение. Он хочет ассоциироваться со всем, что имеет приставку "сверх-" и "самое-".

— Какие сильные и слабые места у людей такого психологического типа?

— Сила таких личностей заключается в настроенности на результативность и успех во всех сферах жизни. Обычно они достигают самых высоких вершин, в том числе, из-за страха перед поражением и стыда за него. Для них поражение – очень болезненный и совершенно неприемлемый опыт.

В то же время, именно эта черта является и их слабой стороной. Не имея возможности добиться успеха честным путем, они могут прибегать к махинациям и деструктивным — в том числе в ущерб себе — стратегиям.

Опасность получения такой личностью большой власти заключается в ее абсолютном безразличии к нуждам окружения и предельной эгоцентричности.

— Следует ли воспринимать сегодняшнее поведение и заявления Трампа как предвыборный пиар, который не будет иметь продолжения в реальных действиях после победы?

– Я бы не советовала. Дело в том, что политика – это специфическая сфера деятельности, где заявление – это и есть действие. В политике такого уровня отделять слова от дел нельзя, ведь каждое из этих слов оказывает влияние на ход событий.

Заявление Трампа о том, что он позволит Путину нападать на другие страны, является политическим действием, которое побуждает других людей предпринимать действия или принимать определенные решения, которые могут запускать достаточно опасные процессы.

Я не вижу здесь двойного дна. В этом смысле Трамп, как и его слова и действия, лежит на поверхности.

— Вы разделяете мнение, что Трамп питает слабость к России и симпатизирует Владимиру Путину?

- Конечно. Чтобы понять это не нужно быть психологом, ведь он заявляет об этом прямым текстом. Более того, он демонстрирует приверженность не только Путину, но и остальным одиозным лидерам, которые устанавливают диктаторские режимы в своих странах. Демократия для Трампа не очень удобна как политическая среда, ведь там много ограничений и условностей. Этот тип правления побуждает лидера даже такой суперпрезидентской страны, как США, договариваться, сталкиваться и считаться с волей, которая может быть сильнее его.

Диктатор же делает со своим народом все, что захочет, не имея никаких ограничений, и это очень привлекает Трампа, потому что эти условия для него являются признаком сильной личности. Владимир Путин, Ким Чен Ын, Виктор Орбан — с каждым из них Трамп найдет полное психологическое и политическое взаимопонимание. Такие лидеры имеют общие взгляды в методах, ценностях, целях, которые они провозглашают. Поэтому это приверженность не только Путину, а в принципе неограниченному стилю политического руководства.

— Но с Путиным у него отношения все же несколько особенные…

– Да. В отношениях с Путиным Трамп часто демонстрирует нечто большее. Это выходит за пределы его расположения к сильным людям. В своей недавней речи Джо Байден точно подметил, что Трамп демонстрирует определенную подчиненность/подчинение Путину. По каким причинам — психологическим или другим (например, наличие компромата на него у россиян) — неизвестно.

Впрочем, республиканец не раз демонстрировал не просто готовность общаться с Путиным, не просто симпатизацию его лидерскому стилю, но и готовность идти на уступки. Он будто признает превосходство Путина над собой, что для такой личности как Трамп является серьезной демонстрацией подчиненности.

— Учитывая все это, стоит ли нам опасаться президентства Трампа?

– Да, это действительно опасно. Единственное, что может в какой-то мере обезопасить нас, это непоследовательность Трампа в своих политических намерениях и предпочтениях. Его политическая линия колеблется вместе с психологическим состоянием и настройками его компаса представлений об успехе. Если дела у Путина пойдут не очень хорошо и Трамп почувствует хоть намек на то, что Путин ассоциируется с провалом, он не медля, отвернется от него, изменит свою позицию, скажет, что Путин ненадежный лидер и должен быть наказан.

Мы можем надеяться только на это и на то, что национальные интересы США означают для Трампа несравнимо больше, чем все возможные политические войны.

Впрочем, по всей вероятности, начало своей каденции Трамп все же посвятит мести всем, кто раньше нанес ему вред, оскорбил или перешел дорогу. К сожалению, имя Владимира Зеленского, скорее всего, присутствует в этом "списке врагов".