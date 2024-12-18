Поступ "озброєного" стрілка: що вчені кажуть про дивну ходу Путіна

Така хода притаманна агентам КДБ

Поведінку Володимира Путіна, особливо за останні роки, розбирають різні вчені та психологи. Особливу увагу науковців привернула хода президента через її незвичні особливості. Зокрема, під час ходьби Путін активно розмахує лівою рукою, тоді як права залишається майже нерухомою.

Згідно з теоріями, завдяки ході Путін намагається створити образ "суворої людини". "Телеграф" вирішив з’ясувати, про що все ж свідчить хода президента країни-агресорки.

У журналі BMJ були опубліковані результати дослідження вчених щодо ходи Путіна. Вони припустили, що така асиметрична хода може бути пов'язана з тренуваннями, отриманими під час служби в КДБ. Згідно з їхньою гіпотезою, агенти КДБ навчалися тримати праву руку близько до тіла, щоб швидко дістати зброю в разі небезпеки. Це могло призвести до формування звички, яка збереглася у Путіна до сьогодні. Таку ходу називають "ходою стрілка".

Інші експерти розглядають можливість неврологічних причин такої ходи, зокрема ранніх ознак хвороби Паркінсона. Однак оскільки інші симптоми цієї хвороби відсутні у Путіна, ця версія менш імовірна.

Деякі психологи вважають, що "асиметрична" хода — це свідомий прийом для створення певного іміджу чи підкреслення особистих якостей. Однак без додаткових даних важко підтвердити цю теорію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у поведінці Путіна з'явилася одна цікава риса. Дехто міг у нього помітити симптоматику шизофренії, то зараз у його поведінці проглядається ще одна хвороба.