Трамп хочет подтолкнуть Путина и Зеленского к завершению войны (видео)

Украина и Россия должны готовиться к завершению войны, заявил президент США

Избранный американский президент Дональд Трамп, инаугурация которого произойдет 20 января, заявил, что продолжает "тщательно работать" над прекращением российско-украинской войны.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По словам Трампа, удалось добиться "маленького прогресса" в этом вопросе.

Также он отметил, что получил сигналы от Украины о стремлении урегулировать войну. Он добавил, что в войне, которую начала Россия, "люди погибают в таких количествах, каких мир раньше не видел".

В то же время, Трамп заявил, что не приглашал президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию, но готов его на ней принять.

Американский политик заявил, что российское и украинское руководство должно готовиться к завершению войны. Между тем, директор программы по Евразии в Институте ответственного государственного управления Квинси Анатолий Ливен в своей колонке для Foreign Policy пишет, что к начальному этапу урегулирования российско-украинского конфликта не стоит привлекать Киев.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Трамп заявил, что в ближайшей перспективе Украине может быть сложно рассчитывать на прежние объемы военной помощи из Соединенных Штатов Америки.