Выступал на одной сцене с Зеленским: где сейчас "глист в скафандре" Буяновский из КВН

У актера было много прозвищ из-за своей внешности

Иосиф Буяновский — российский актер и комик, получивший известность благодаря своим выступлениям в команде КВН "Утомлённые солнцем". Он запомнился зрителям по прозвищам Ляля, глист в скафандре и т.д. Комик неоднократно делил сцену с Владимиром Зеленским, тогдашним капитаном команды "95 квартал".

Его нетипичная внешность и харизма сделали его узнаваемым в мире юмора и кино. Однако россиянин внезапно исчез из публичного пространства в далеком 2008 году. "Телеграф" решил выяснить, где он сейчас.

Что известно об Иосифе Буяновском

Родился актер 27 марта 1981 года в Сочи, Россия. Окончил художественную школу и учился в медицинском лицее №23. Получил высшее образование в Сочинском государственном университете туризма и курортного дела по специальности "Изобразительное искусство". С 1998 года участвовал в командах КВН, в том числе в команде "Утомлённые солнцем".

Его внешность сделала его звездой. Буяновский выступал вместе с Михаилом Галустяном и команда быстро стала популярной. У него было много прозвищ, среди которых Ляля, глист, человек-удлинитель и т.д.

В 2008 году Буяновский дебютировал в кинематографе, сыграв роль Ляли в комедийном фильме "Лучший фильм". Его персонаж не имел никакой реплики, но присутствие актера на экране было заметно и запоминалось зрителям. Фильм пародировал популярные российские киноленты и собрал в прокате значительную аудиторию. После успеха в КВН и кино, Иосиф решил завершить карьеру. По слухам, он не выдержал хейта по поводу своей внешности.

Где сейчас Иосиф Буяновский

По словам Галустяна, Буяновский давно уехал из России. Он решил забыть о шоу-бизнесе и посвятить свою жизнь непубличному творчеству. Юморист теперь пишет картины и фотографирует людей, чем зарабатывает на жизнь. В открытых источниках нет информации о публичных высказываниях Иосифа о войне в Украине. Его публичная деятельность ограничена и доступных комментариев на эту тему нет.

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