Виступав на одній сцені з Зеленським: де зараз "глист у скафандрі" Буяновський з КВК

Актор мав багато прізвиськ через свою зовнішність

Йосиф Буяновський — російський актор та комік, який здобув популярність завдяки своїм виступам у команді КВК "Утомлённые солнцем". Він запам’ятався глядачам за прізвиськами Ляля, глист у скафандрі тощо. Комік неодноразово ділив сцену з Володимиром Зеленським, тодішнім капітаном команди "95-й квартал".

Його нетипова зовнішність та харизма зробили його впізнаваним у світі гумору та кіно. Проте, росіянин раптово зник із публічного простору в далекому 2008 році. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де він зараз.

Що відомо про Йосифа Буяновського

Народився актор 27 березня 1981 року у Сочі, Росія. Закінчив художню школу та навчався в медичному ліцеї №23. Здобув вищу освіту в Сочинському державному університеті туризму і курортної справи за спеціальністю "Образотворче мистецтво". З 1998 року брав участь у командах КВК, зокрема в команді "Утомлённые солнцем".

Його зовнішність зробила його зіркою. Буяновський виступав разом із Михайлом Галустяном і команда швидко набула популярності. Він мав багато прізвиськ, серед яких Ляля, глист, людина-подовжувач тощо.

У 2008 році Буяновський дебютував у кінематографі, зігравши роль Лялі у комедійному фільмі "Найкращий фільм". Його персонаж не мав жодної репліки, але присутність актора на екрані була помітною та запам'ятовувалася глядачам. Фільм пародіював популярні російські кінострічки та зібрав у прокаті значну аудиторію. Після успіху в КВК та кіно, Йосиф вирішив завершити кар’єру. За чутками, він не витримав хейту щодо своєї зовнішності.

Де зараз Йосип Буяновський

За словами Галустяна, Буяновський давно виїхав із Росії. Він вирішив забути про шоубізнес і присвятити своє життя непублічній творчості. Гуморист тепер пише картини і фотографує людей, чим заробляє на життя. У відкритих джерелах немає інформації про публічні висловлювання Йосифа щодо війни в Україні. Його публічна діяльність обмежена, і доступних коментарів на цю тему немає.

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