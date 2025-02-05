Призывал бомбить гражданские объекты в Украине: что говорит о войне пропагандист Машков

Актера в Украине приговорили к 10 годам заключения

Владимир Машков, известный российский актер и режиссер, чья жена младше него на 22 года, активно поддерживает агрессивную политику России в отношении к Украине. С начала полномасштабного вторжения он неоднократно выступал в поддержку военных действий, оправдывая агрессию и призывая к продолжению ракетных ударов по украинским территориям.

Поклонником Кремля актер есть еще с 2014 года. Тогда он одобрил аннексию Крыма Россией, а в 2017 году посетил полуостров, за что был внесен в базу "Миротворец". "Телеграф" решил вспомнить, что говорит о войне Владимир Машков.

Что известно о Владимире Машкове

Владимир Машков родился в городе Тула, Россия. Он работал в Московском театре под управлением Олега Табакова.

Актер снимался в российском многосерийном фильме 2007 года режиссера Сергея Урсуляка "Ликвидация". Сюжет разворачивается в Одессе в 1946 году и повествует о борьбе советской власти с бандитскими группировками после Второй мировой войны. Владимир Машков исполнил главную роль начальника уголовного розыска Давида Гоцмана. Фильм снимали в одесском дворике по улице Колонтаевской.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Машков не раз выступал в поддержку военных действий России в Украине. В частности, 18 марта 2022 года он принял участие в митинге-концерте в "Лужниках", посвященном годовщине аннексии Крыма, где публично поддержал агрессию РФ.

За свою пропагандистскую деятельность и призывы к поддержке оккупации Украины, Служба безопасности Украины сообщила Машкову о подозрении. В ноябре 2024 года украинский суд заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В 2023 году Машков был избран сопредседателем "избирательного штаба" Путина на выборах президента России. Он приезжал в города РФ и оккупированные украинские города, где продвигал кремлевский режим и агитировал воевать против Украины. Также украинофоб говорил, что нужно бомбить гражданскую инфраструктуру Украины.

Во время своего пребывания на временно оккупированной Луганщине Владимир Машков заявил, что ответственность за войну якобы несут "изверги". В то же время он не упомянул ни Владимира Путина, ни российских военных, совершающих агрессию против Украины. Актер выступал перед местными жителями, надев футболку с буквой Z – символом российской военной агрессии и военных преступлений. Кроме того, он распространял кремлевскую пропаганду, утверждая, что Донецк и Луганск вроде бы являются частью России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила путиниста Табакова. Он активно поддерживал аннексию Крыма.