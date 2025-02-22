Мучительная смерть и гроб с кондиционером: как выглядит могила криминального авторитета "Япончика" и кто его убил

К могиле "Япончика" даже водили экскурсии

Вячеслав Иваньков, более известный по прозвищу "Япончик", был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов России. На одних его имя наводило ужас, у других вызывало уважение. Но в 2009 году "вор в законе" был застрелен, а похоронили его на Ваганьковском кладбище, где покоятся известные личности, к примеру, убитый музыкант Игорь Тальков.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила криминального авторитета "Япончика" и что с ним произошло. Мы узнали некоторые детали его жизни и убийства.

Чем запомнился Вячеслав Иваньков, известный как "Япончик"

Вячеслав Иваньков родился в 1940 году в неблагополучной семье и со слабым здоровьем. В подростковом возрасте по собственной инициативе он занялся боксом и вольной борьбой, окончил школу, и поступил в цирковое спецучилище, но полученная травма разрушила мечты Вячеслава стать воздушным гимнастом.

Вячеслав Иваньков в молодости

На дорожку преступного мира Иваньков ступил в 14 лет, он был пойман милицией за карманную кражу. Но в отделении подросток яростно сопротивлялся, поэтому его направили на судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила у него диагноз "шизофрения". Он проходил принудительное лечение, потом сбежал из больницы, нашел работу и посещал вечернюю школу.

В 1966 году Иванькова снова отправили на лечение с диагнозом "шизофреноподобный психоз вследствие травмы головы", а после выписали с заключением, что он вышел из психотического состояния.

У Вячеслава Иванькова была шизофрения

Вячеслав связался с криминальным миром, сначала участвовал в преступной группировке, которую возглавлял "вор в законе" по кличке "Монгол", а затем и сам стал лидером ОПГ. Члены его банды изымали деньги и ценности, жестоко избивали людей и их география интересов обхватывала весь СССР.

Вячеслав Иваньков среди других криминальных авторитетов

При этом, Иваньков за кадром вел обычную жизнь, работал в фотолаборатории, был тренером в детской спортивной школе. Но в 1974 году попал в тюрьму за драку со смертельным исходом. Содержался Иваньков в "Бутырке", где получил свое прозвище "Япончик".

В СМИ его называли "легендой криминального мира 90-х годов", он отсидел 10 лет по обвинению в руководстве преступной группой, а затем провел примерно такой же срок в американской тюрьме за вымогательство и заключение фиктивного брака. За то, что "Япончик" был близко знаком с известными политиками, артистами и спортсменами, ему смягчили наказание и досрочно выпустили.

Вячеслав Иваньков несколько раз сидел в тюрьме

Оказавшись на свободе Иваньков пообещал, что не будет заниматься преступностью, но его имя продолжало фигурировать в конфликтах между криминальными группировками. Завоевав уважение и большой авторитет "Япончик" стал выступать в качестве "третейского арбитра".

Кто убил Вячеслава Иванькова и как выглядит его могила

Коронованный "вор в законе" ушел из жизни в 2009 году после покушение, которое произошло на выходе из ресторана "Тайский слон". По криминальному авторитету открыл огонь снайпер, и пуля попала ему в живот.

В "Япончика" стрелял снайпер возле ресторана

Вячеславу провели срочную операцию и ввели в состояние искусственной комы. После нескольких месяцев мучительной агонии 9 октября "Япончик" скончался в больнице от перитонита.

Следствие установило, что организатором убийства криминального авторитета стал "вор в законе" Илья Симония по кличке "Махо", с которым враждовал "Япончик". В 2025 году его заочно приговорили к 21,5 года лишения свободы, а двое исполнителей убийства приговорены к 15 и 16 годам колонии строго режима.

Похороны Вячеслава Иванькова

Похоронили "Япончика" на элитном Ваганьковском кладбище в роскошном дубовом гробу, внутри которого есть свет и кондиционер. Вся атрибутика оплачивалась из "общака" и обошлась примерно в миллион долларов. Проститься с Иваньковым пришли около 500-600 человек.

Сначала ему на могиле установили деревянный крест, а спустя два года могилу сравняли с землей, залили бетоном и поставили огромный памятник. Теперь на могиле красуется фигура "Япончика" в костюме-тройке на фоне трехметровой стены с крестом справа и тюремной решеткой слева.

Как выглядит могила "Япончика"

Такой памятник, который явно выделяется на фоне других, "Япончику" заказали криминальные авторитеты современной России. После этого могила "вора в законе" стала очень популярной, к ней даже начали водить экскурсии.

Иванькову "Япончику" установили большой памятник

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила "короля русского шансона" Михаила Круга. Погиб артист в 40 лет от бандитской пули.