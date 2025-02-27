Ее убийство было заказным: где похоронена активистка Екатерина Гандзюк и наказали ли виновных в ее смерти

Активистка скончалась в 33 года

Екатерина Гандзюк была известным общественным и политическим деятелем, депутатом Херсонского областного и городского советов. В 2018 году Екатерину облили серной кислотой, от чего она получила 40% ожогов тела. После сложных операций активистка скончался в больнице. Дело Гандзюк стало одним из самых громких в украинском медиапространстве.

"Телеграф" напомнит, какой была деятельность Гандзюк, кто виноват в ее смерти и где похоронили активистку.

Что известно о Екатерине Гандзюк

Екатерина Гандзюк родилась в Херсоне в 1985 году. Она была активисткой партии "Батькивщина" и участвовала в Оранжевой революции. В 2006 году Гандзюк стала депутатом Херсонского облсовета от БЮТ. Екатерина была соучредительницей Агентства гражданской журналистики "МОСТ", которая занималась антикоррупционными исследованиями в Херсонской области.

Екатерина Гандзюк разоблачала коррупцию в Херсонской области, фото "Херсонские вести"

Гандзюк участвовала в Евромайдане и боролась в Херсоне с "русским миром". Помогала переселенцам и занималась волонтерством. В 2014 году женщина стала депутатом Херсонского горсовета от Батькивщины. Была советницей Херсонского городского головы.

Гандзюк работала в госорганах Херсонской области, фото из сети

Гандзюк активно боролась с пророссийскими силами в Херсонской области. Высказывалась против организатора "русских пробежек" в Херсоне — Кирилла Стремоусова. Он не раз устраивал провокации в горсовете Херсона и популистские митинги.

Гандзюк боролась с сепаратистами в Херсонской области, фото из сети

Екатерина освещала коррупционные случаи в Херсонской области. В 2018 году она сообщила, что 200 граждан с поддельными "удостоверениями журналистов" получили оружие за последние 4 года.

Убийство Гандзюк и судебное дело

В июле 2018 года на Гандзюк совершили нападение. Активистку облили серной кислотой, в результате чего она получила 40% ожогов тела. Ей сделали несколько сложных операций, но было бесполезно. В ноябре 2018 года Екатерина скончалась, когда ей было 33 года. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность и химические ожоги.

Гандзюк похоронили на Херсонском городском кладбище. На могилу активистки принесли множество живых цветов. Там был установлен скромный деревянный крест.

Могила Екатерины Гандзюк, фото "Херсон Daily"

Отец Екатерины — Виктор на ее могиле, фото BBC

Затем Гандзюк установили белый памятник в виде креста с нагробными плитами белого и серого цветов. На крест прицепили цветной портрет активистки. Также на месте захоронения можно увидеть скамейки, вазы для цветов и подсвечники.

Памятник Екатерине Гандзюк, фото "Кто заказал Екатерину Гандзюк"

Памятник Екатерине Гандзюк, фото Маси Наема

Гандзюк похоронена в Херсоне, фото "Горынь инфо"

После смерти активистки неравнодушные начали акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?", чтобы правоохранительные органы наказали виновных. Исполнителями нападения на Гандзюк признали Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова и Сергея Торбина. Они признали себя виновными и получили наказание – от 3 до 6,5 лет заключения.

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Правосудие признало, что заказчиком покушения на Гандзюк был экс-председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Соорганизаторами стали бывший помощник нардепа Паламарчука Игорь Павловский и советник главы Херсонского облсовета Алексей Левин. Павловский в 2020 году был осужден условно. Он замалчивал факты нападения на Екатерину Гандзюк.

В то время как в 2023 году Мангеру и Левину назначили по 10 лет лишения свободы. Мангер планировал мобилизоваться, но в ВСУ сообщили, что не готовят зачисление бывшего чиновника в их состав.

Суд по делу Екатерины Гандзюк, фото "Суспильне Киев"

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