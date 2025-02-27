Ее убийство было заказным: где похоронена активистка Екатерина Гандзюк и наказали ли виновных в ее смерти
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Активистка скончалась в 33 года
Екатерина Гандзюк была известным общественным и политическим деятелем, депутатом Херсонского областного и городского советов. В 2018 году Екатерину облили серной кислотой, от чего она получила 40% ожогов тела. После сложных операций активистка скончался в больнице. Дело Гандзюк стало одним из самых громких в украинском медиапространстве.
"Телеграф" напомнит, какой была деятельность Гандзюк, кто виноват в ее смерти и где похоронили активистку.
Что известно о Екатерине Гандзюк
Екатерина Гандзюк родилась в Херсоне в 1985 году. Она была активисткой партии "Батькивщина" и участвовала в Оранжевой революции. В 2006 году Гандзюк стала депутатом Херсонского облсовета от БЮТ. Екатерина была соучредительницей Агентства гражданской журналистики "МОСТ", которая занималась антикоррупционными исследованиями в Херсонской области.
Гандзюк участвовала в Евромайдане и боролась в Херсоне с "русским миром". Помогала переселенцам и занималась волонтерством. В 2014 году женщина стала депутатом Херсонского горсовета от Батькивщины. Была советницей Херсонского городского головы.
Гандзюк активно боролась с пророссийскими силами в Херсонской области. Высказывалась против организатора "русских пробежек" в Херсоне — Кирилла Стремоусова. Он не раз устраивал провокации в горсовете Херсона и популистские митинги.
Екатерина освещала коррупционные случаи в Херсонской области. В 2018 году она сообщила, что 200 граждан с поддельными "удостоверениями журналистов" получили оружие за последние 4 года.
Убийство Гандзюк и судебное дело
В июле 2018 года на Гандзюк совершили нападение. Активистку облили серной кислотой, в результате чего она получила 40% ожогов тела. Ей сделали несколько сложных операций, но было бесполезно. В ноябре 2018 года Екатерина скончалась, когда ей было 33 года. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность и химические ожоги.
Гандзюк похоронили на Херсонском городском кладбище. На могилу активистки принесли множество живых цветов. Там был установлен скромный деревянный крест.
Затем Гандзюк установили белый памятник в виде креста с нагробными плитами белого и серого цветов. На крест прицепили цветной портрет активистки. Также на месте захоронения можно увидеть скамейки, вазы для цветов и подсвечники.
После смерти активистки неравнодушные начали акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?", чтобы правоохранительные органы наказали виновных. Исполнителями нападения на Гандзюк признали Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова и Сергея Торбина. Они признали себя виновными и получили наказание – от 3 до 6,5 лет заключения.
Правосудие признало, что заказчиком покушения на Гандзюк был экс-председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Соорганизаторами стали бывший помощник нардепа Паламарчука Игорь Павловский и советник главы Херсонского облсовета Алексей Левин. Павловский в 2020 году был осужден условно. Он замалчивал факты нападения на Екатерину Гандзюк.
В то время как в 2023 году Мангеру и Левину назначили по 10 лет лишения свободы. Мангер планировал мобилизоваться, но в ВСУ сообщили, что не готовят зачисление бывшего чиновника в их состав.
Ранее "Телеграф" рассказывал, при каких обстоятельствах в Украине убили бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. К этому имели отношение российские спецслужбы.