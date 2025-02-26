Ее убийство обсуждала вся Украина: как выглядит могила Оксаны Макар и как наказали ее мучителей (фото)

Это резонансное убийство в 2012 году обсуждала вся Украина

В 2012 году в Николаеве произошло жестокое убийство 18-летней девушки Оксаны Макар, которое потрясло всю Украину. Убийцы сначала изнасиловали девушку, потом придушили, а потом пытались сжечь, однако она выжила. Спустя почти три недели борьбы за жизнь Оксана умерла в больнице. А на ее могиле спустя год установили памятник с необычным фото.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит могила Оксаны Макар, жестокое убийство которой обсуждала вся Украина. И какое наказание понесли ее мучители.

Убийство Оксаны Макар — что известно

В Николаеве 9 марта 2012 года произошло жестокое изнасилование 18-летней девушки Оксаны Макар, которое впоследствии привело к смерти. Трое парней Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артем Погосян напоили Оксану, а потом заманили ее в квартиру к одному из них. Затем они устроили групповое изнасилование. Когда девушка пригрозила, что заявит в полицию, парни придушили ее, но она выжила.

После этого мучители замотали тело Оксаны в одеяло и вынесли в заброшенную стройку, положили там и подожгли. Жертва получила 55% ожогов тела, однако выжила. Утром 10 марта ее нашел случайный прохожий. Врачи 20 дней боролись за жизнь Макар, однако она умерла от остановки сердца.

Будучи в сознании жертва рассказала следователям о своих мучителях, назвала их имена. Возможным мотивом этого жестокого преступления вероятно стал тот факт, что ранее Оксана отказала одному из них — Максиму Присяжнюку — в его ухаживаниях.

Это убийство стало резонансным, о нем гудела вся Украина, писали СМИ, люди требовали справедливого наказания насильникам Оксаны, а на ее лечение собирали деньги неравнодушные люди. Тогдашний президент Янукович поручил главному прокурору Пшонке взять на личный контроль это резонансное преступление.

Оксана Макар в больнице. Фото Getty Images

Как наказали убийц

Следствие по этому дело продолжалось несколько месяцев. Все это время подозреваемые Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артем Погосян были под стражей и пристальным вниманием средств массовой информации. Сами они сознались в содеянном.

В конце концов Центральный районный суд Николаева приговорил всех троих к заключению. Краснощек получил пожизненное заключение, Присяжнюк — 15 лет лишения свободы, а Погосян — 14 лет лишения свободы.

После подачи апелляций, в мае 2013 года Николаевский апелляционный суд согласился с решением первой инстанции и оставил приговоры в силе. А в 2019 году Центральный райсуд Николаева отказал в пересмотре дела Евгению Краснощеку. К слову, в 2024 и 2025 году Присяжнюк и Погосян могли уже выйти из тюрьмы, тогда как Краснощек будет сидеть дальше.

Могила Оксаны Макар — как она выглядит

После трагической смерти Оксану Макар похоронили 31 марта в селе Шевченково Николаевской области. В белоснежном гробу она лежала в красивом подвенечном платье, даже было видно ее лицо.

Спустя год, в 2013-м на могиле девушки установили памятник в виде прямоугольной плиты. С одной стороны на нем изображение Оксаны с двумя животными, похожими на шиншилл и надпись "От мамы, папы, родных и близких". С другой – изображение Девы Марии с малышом на руках и эпитафия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила известного политика Геннадия Москаля. Памятник еще не установили.