Ее убийство обсуждала вся Украина: как выглядит могила Оксаны Макар и как наказали ее мучителей (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это резонансное убийство в 2012 году обсуждала вся Украина
В 2012 году в Николаеве произошло жестокое убийство 18-летней девушки Оксаны Макар, которое потрясло всю Украину. Убийцы сначала изнасиловали девушку, потом придушили, а потом пытались сжечь, однако она выжила. Спустя почти три недели борьбы за жизнь Оксана умерла в больнице. А на ее могиле спустя год установили памятник с необычным фото.
"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит могила Оксаны Макар, жестокое убийство которой обсуждала вся Украина. И какое наказание понесли ее мучители.
Убийство Оксаны Макар — что известно
В Николаеве 9 марта 2012 года произошло жестокое изнасилование 18-летней девушки Оксаны Макар, которое впоследствии привело к смерти. Трое парней Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артем Погосян напоили Оксану, а потом заманили ее в квартиру к одному из них. Затем они устроили групповое изнасилование. Когда девушка пригрозила, что заявит в полицию, парни придушили ее, но она выжила.
После этого мучители замотали тело Оксаны в одеяло и вынесли в заброшенную стройку, положили там и подожгли. Жертва получила 55% ожогов тела, однако выжила. Утром 10 марта ее нашел случайный прохожий. Врачи 20 дней боролись за жизнь Макар, однако она умерла от остановки сердца.
Будучи в сознании жертва рассказала следователям о своих мучителях, назвала их имена. Возможным мотивом этого жестокого преступления вероятно стал тот факт, что ранее Оксана отказала одному из них — Максиму Присяжнюку — в его ухаживаниях.
Это убийство стало резонансным, о нем гудела вся Украина, писали СМИ, люди требовали справедливого наказания насильникам Оксаны, а на ее лечение собирали деньги неравнодушные люди. Тогдашний президент Янукович поручил главному прокурору Пшонке взять на личный контроль это резонансное преступление.
Как наказали убийц
Следствие по этому дело продолжалось несколько месяцев. Все это время подозреваемые Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артем Погосян были под стражей и пристальным вниманием средств массовой информации. Сами они сознались в содеянном.
В конце концов Центральный районный суд Николаева приговорил всех троих к заключению. Краснощек получил пожизненное заключение, Присяжнюк — 15 лет лишения свободы, а Погосян — 14 лет лишения свободы.
После подачи апелляций, в мае 2013 года Николаевский апелляционный суд согласился с решением первой инстанции и оставил приговоры в силе. А в 2019 году Центральный райсуд Николаева отказал в пересмотре дела Евгению Краснощеку. К слову, в 2024 и 2025 году Присяжнюк и Погосян могли уже выйти из тюрьмы, тогда как Краснощек будет сидеть дальше.
Могила Оксаны Макар — как она выглядит
После трагической смерти Оксану Макар похоронили 31 марта в селе Шевченково Николаевской области. В белоснежном гробу она лежала в красивом подвенечном платье, даже было видно ее лицо.
Спустя год, в 2013-м на могиле девушки установили памятник в виде прямоугольной плиты. С одной стороны на нем изображение Оксаны с двумя животными, похожими на шиншилл и надпись "От мамы, папы, родных и близких". С другой – изображение Девы Марии с малышом на руках и эпитафия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила известного политика Геннадия Москаля. Памятник еще не установили.