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Янукович называл его убийство неслучайным: как выглядит могила "регионала" Кушнарева, раненого на охоте

Автор
Катерина Любимова
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Как выглядит могила "регионала" Евгения Кушнарева
Как выглядит могила "регионала" Евгения Кушнарева. Фото Колаж "Телеграфа"

Следствие установило, что пуля попала политику в живот рикошетом

Украинский политический деятель Евгений Кушнарев, который был одним из соратников экс-президента Виктора Януковича, погиб в результате тяжелого ранения, полученного во время охоты. Да только его друзья и семья не верят в то, что это была простая случайность.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Евгения Кушнарева, который погиб на 56-м году жизни. Также мы напомним, что известно о его убийстве и кого считали виновником.

Что известно об Евгении Кушнареве

Украинский политик Евгений Кушнарев родился 29 января 1951 года в Изюме (Харьковская область), хотя вырос в Мелитополе, окончив там среднюю школу. Высшее образование Евгений получал в Харькове по специальности "инженер-механик".

После института Кушнарев работал на должностях инженера-конструктора, механика, начальника ремонтно-механического цеха и заместителя начальника конструкторского отдела. В 1981 году Евгений вступил в коммунистическую партию и стал продвигаться по карьерной лестнице.

Евгений Кушнарев в молодости
Евгений Кушнарев в молодости

В свое время Евгений Кушнарев занимал должность главы Харьковского городского совета, а также был главой Администрации Президента Украины и председателем Харьковской ОГА.

Евгений Кушнарев
Евгений Кушнарев был мэром Харькова и главой Администрации Президента

С 1990 по 1994 год, а также с 2006 по 2007 год Евгений Кушнарев был народным депутатом. Он не поддерживал Оранжевую революции и присоединился к беглому президенту Виктору Януковичу, присоединив к "Партии регионов" свою политическую силу под названием "Новая демократия". Вскоре Кушнарев стал членом политсовета "регионалов" и во время выборов, проходивших в 2006 году, возглавлял предвыборный штаб "Партии регионов".

Евгений Кушнарев
Евгений Кушнарев стал соратником Януковича

Как погиб политик Евгений Кушнарев

Соратник Януковича погиб в результате огнестрельного ранения, которое получил на охоте. Произошло это 16 января 2007 году возле села Красный Шахтер в Изюмском районе. На охоту, которой увлекался три года, Кушнарев по приглашению хозяев угодий — семьи Завальных, и находился там среди однопартийцев и коллег.

Евгений Кушнарев
Евгений Кушнарев погиб в результате ранения на охоте

Следствие установило, что Кушнарев вместе с нардепом Дмитрием Шенцевым, Дмитрием Завальным и своим водителем Андреем Порфирьевым объезжали угодья и заметили следы какого-то животного. Они остановились и произвели несколько выстрелов, после которых Евгений внезапно упал.

Официальная версия гласит, что в живот Кушнарева попала срикошетившая пуля. Сначала она попала в дерево, затем в депутата. Произошло это около 14:00, но в больницу Кушнарева забрали только спустя два часа, он потерял много крови и умер на следующий день, 17 января.

Евгений Кушнарев
Евгений Кушнарев получил пулю в живот

Прокуратура Харьковской области предъявила обвинение Дмитрию Завальному по части и 1 статьи 119 УК "убийство по неосторожности". По версии следствия, именно его пуля из карабина попала в Кушнарева. Но в 2009 году Апелляционный суд Харьковской области удовлетворил ходатайство Завального об амнистии, и вскоре дело об убийстве Кушнарева закрыли.

Родные и друзья погибшего политика, а также их адвокат, считают, что Завальный не совершал преступления, но называют убийство Кушнарева умышленным. Такой точки зрения придерживался и бывший президент Виктор Янукович.

"Я не следователь и не прокурор. Мне тяжело сейчас об этом сказать, но как человеку мне не верится и сегодня, что это была случайность. Не хочу я верить в то, что Кушнарев случайно погиб", — отметил Янукович в 2008 году.

Виктор Янукович и Евгений Кушнарев
Янукович не считал, что убийство Кушнарева было случайным

Как выглядит могила Евгения Кушнарева

Экс-мэра Харькова Евгения Кушнарева похоронили на 2-м городском кладбище. Его могила находится рядом с бывшим главой Харьковской ОГА Александром Масельским. Сначала на могиле Кушнарева был установлен деревянный крест.

Могила Евгения Кушнарева
Евгения Кушнарева похоронили на втором кладбищзе Харькова, Фото: Униан

Но в октябре 2008 года на могиле бывшего народного депутата появился красивый памятник. Монумент Кушнареву сделали из африканского гранита, обработанного в Италии, весом 17 тонн.

Могила Евгения Кушнарева
Как выглядит могила Евгения Кушнарева

Соратник Януковича представлен в полный рост с закинутым через плечо пиджаком. Памятник, сделанный из серого и черного гранита, олицетворяет темную и светлую полосы в жизни погибшего "регионала".

Могила Евгения Кушнарева
Евгению Кушнареву установили памятник в полный рост

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила криминального авторитета "Япончика". Его ранили при выходе из ресторана.

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