Беспощадная и неадекватная. Политолог назвал силу в России, способную уничтожить Путина

Путин очень хорошо знает о ее возможностях

Единственная возможность для России закончить войну с Украиной на более-менее справедливой для РФ основе, это физическое уничтожение военного преступника Владимира Путина и его клики. И сделать это могут как силы извне страны, так и изнутри.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал политтехнолог Олег Постернак. Он объяснил, есть ли такой инструментарий у западных спецслужб.

По его мнению, инспирирование в России бунтов, социальных протестов, включение Запада в активную внутреннюю скрытую игру против Кремля и против Путина возможно, было бы только желание и инструментальный азарт это сделать.

— Запад может очень многое, если захочет, это правда. Может "выключить" путинский режим, если сильно приложится к этому, фанатично, жестко, жестко. Но надо понимать, что единственный институт, который может демонтировать путинские власти в Российской Федерации, есть только российская армия, — говорит политический эксперт.

По его словам, если Запад не отстранит от власти Путина, то остается второй способ — военный переворот.

— Кстати, Путин это хорошо знает. Вспомните его испуганные глаза во время Пригожинского бунта и информацию о том, что к Пригожину начали присоединяться некоторые воинские части. Российская армия может быть такой же беспощадной и такой же неадекватной, как на поле боя, так и внутри Российской Федерации, — отмечает политтехнолог.

Он добавил, что Путину также не выгодно завершение войны, потому что нужно куда-то девать огромную массу участников т.н. "СВО", которых он наплодил.

— Куда они поедут? Грабить родные дома или, возможно, будут кучковаться, и под боком западных спецслужб или местных олигархов могут в определенный момент быть направлены против власти Путина.

Это все теория и заоблачные размышления, но о Пригожине тоже никто не думал, что он может бунт поднять, поэтому все может быть, — подытожил Олег Постернак.

Напомним, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха назвал "Телеграфу" четыре причины, которые вызовут бунт в России, но сначала что-то случится с Путиным.