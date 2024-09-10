Сначала что-то случится с Путиным: четыре причины, которые вызовут бунт в России

Россия вполне может повторить путь СССР, вошедшего в пике в середине 1980-х

Кроме наступления ВСУ в Курской области, в России существует немало факторов, способных привести к гражданскому конфликту. Однако для того, чтобы они сработали, нужно стечение обстоятельств.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "Разрушение экономики РФ начнется в 2026 году. Нам нужно продержаться: социолог Евгений Головаха, ч. II" .

– Нет, [гражданский конфликт в РФ] – совершенно не фантазии. Факторов много: начиная от углубления инфляции, заканчивая нескончаемыми трупами на кладбищах. Это постоянно давит. Хотя они и пытаются закрыть глаза, оно все равно давит. Однако для того, чтобы эти факторы сработали, нужно стечение обстоятельств, — назвал социолог первые два повода для бунта в РФ.

Он напомнил, что для Советского Союза такое стечение обстоятельств было связано с приходом нового человека к власти (генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. – Ред.), идеями перемен, экономическим провалом системы, падением цен на нефть. Совпадение нескольких обстоятельств привело к изменениям, а они уже разрушили СССР.

— Например, что-то случается с Путиным на фоне ухудшения экономической ситуации и падения цен на нефть. Новые российские власти с протянутой рукой идут на Запад. Им говорят: "Мы вам поможем, но нужно оставить Украину". Они согласны. Все. То есть представить это теоретически возможно, — предполагает Евгений Головаха.

По его мнению, нынешняя российская экономическая система больше двух лет не протянет.

— До 2026 года нам нужно продержаться. Разрушение российской экономики начнется в 2026 году и тогда им будет уже не до Украины. И не случайно у них в программе победить Украину до 2026 года. Там экономисты это отлично понимают. Даже работающие на власть. Поэтому там и сформулирована цель – в 2026 году окончить войну победой России. А мы должны 2026 год пережить с победой Украины. Ну, посмотрим, кто кого. Мы должны победить, — подытожил директор Института социологии.

Напомним, ранее социолог назвал "Телеграфу" две главные эмоции украинцев во время войны.