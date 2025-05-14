Нещадна і неадекватна. Політолог назвав силу в Росії, здатну знищити Путіна

Путін дуже добре знає про її можливості

Єдина можливість для Росії закінчити війну з Україною на більш-менш справедливих для РФ засадах, це фізичне знищення воєнного злочинця Володимира Путіна та його кліки. І зробити це можуть як сили ззовні країни, так і зсередини.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів політтехнолог Олег Постернак. Він пояснив, чи є такий інструментарій у західних спецслужб.

На його думку, інспірування в Росії бунтів, соціальних протестів, включення Заходу в активну внутрішню приховану гру проти Кремля і проти Путіна — можливе, було б тільки бажання й інструментальний азарт це зробити.

— Захід може дуже багато, якщо захоче, це правда. Може "вимкнути" путінський режим, якщо сильно прикладеться до цього, фанатично, твердо, жорстко. Але треба розуміти, що єдина інституція, яка може демонтувати путінську владу в Російській Федерації, є лише російська армія, — каже політичний експерт.

За його словами, якщо Захід не усуне Путіна від влади, то залишається другий спосіб — військовий переворот.

— До речі, це Путін добре знає. Згадайте його перелякані очі під час Пригожинського бунту й інформації про те, що до Пригожина почали приєднуватися деякі військові частини. Російська армія може бути така ж нещадна і така ж неадекватна, як на полі бою, так і всередині Російської Федерації, — наголошує політтехнолог.

Він додав, що Путіну також не вигідне завершення війни, тому що потрібно кудись подіти величезну масою учасників т.зв. "СВО", яких він наплодив.

— Куди вони поїдуть? Грабувати рідні домівки чи, можливо, будуть кучкуватися і під боком західних спецслужб або місцевих олігархів можуть у певний момент бути спрямовані проти влади Путіна.

Це все теорія і захмарні роздуми, але про Пригожина теж ніхто ж не думав, що він може здатний бунт підняти, тому все може бути, — підсумував Олег Постернак.

Нагадаємо, директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха назвав "Телеграфу" чотири причини, які викличуть бунт у Росії, але спочатку щось трапиться з Путіним.