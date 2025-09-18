Дроны атаковали Россию: есть попадания по нефтяной инфраструктуре, не работали аэропорты (видео)

Минобороны России заявили о якобы успешном сбитии дронов

Взрывы в России раздавались в ночь на 18 сентября. В нескольких регионах России работала ПВО, аэропорты запрещали полеты над областями, где было шумно.

"Телеграф" собрал всю актуальную информацию о взрывах.

Взрывы в Волгоградской области

Жители Волгоградской области жаловались об атаке дронов в регионе. Паблики писали, что прилет якобы произошел в Красноармейском р-не на Лукойл.

В районе предприятия был пожар. Также в сети было показано видео, где зафиксировали вспышки в небе.

В телеграм-канале Shot говорится, местные сообщали о 10-15 взрывах. Серия громких звуков в южной части города была около 1:30 ночи. Также пишут о работе ПВО.

По сообщениям местных жителей, якобы слышен был звук мотора в небе. Также о громких звуках сообщали жители соседних населенных пунктов. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

В аэропорту Волгограда в 1:17 ночи был введен план "Ковёр". Власти города отменили московские рейсы. Аэропорт возобновил свою работу только утром.

В Украине пока не комментировали атаку на русский город.

Взрывы в Ростовской области

Не отставала от Волгограда иРостовская область РФ. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал детали.

Зафиксировано попадание в Гуково в Красносулинском районе. Также фиксировалась работа ПВО в Новошахтинском, Белом Калитве, Каменском, Октябрьском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах. Последствия нуждаются в уточнении, официальный Ростов попадание частично подтверждает версией "горящая трава цитирует Андрющенко

Взрывы в Саратове

По сообщениям Андрющенко, в Саратовеночью также работала российская ПВО. Объявлялся план "Ковёр" для местного аэропорта.

"Также фиксировалась работа ПВО в Курске, Белгороде и Брянске ", – перечислил Андрющенко.

Что говорят в Минобороны России

В российском минобороны заявили, что в течение ночи якобы сбили 43 дрона. Из них 23 – над Ростовской, 11 – над Волгоградской, 5 – над Курской и 1 – над Белгородской областями. Также оккупанты утверждают о 3 БпЛА, якобы уничтоженных над временно оккупированным Крымом.

Где фиксировались взрывы в России

