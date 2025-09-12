Дроны подожгли самый большой нефтеналивной порт в Ленинградской области. Детали и видео

Под удар попал порт, играющий ключевую роль в российском экспорте нефти

Крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск" в Ленинградской области в ночь на пятницу, 12 сентября, атаковали беспилотники. На одном из суден произошел пожар.

Атаку подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Позже он добавил, что пожар якобы уже ликвидирован, а угрозы разлива нефтепродуктов якобы нет — однако, как известно, российские власти регулярно преуменьшают последствия атак на российские объекты.

Силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА. В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, селах Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Александр Дрозденко

Местные жители выкладывают в сеть фото и видео атаки и ее последствия. Дым из-за взрывов виден издалека.

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику

Что известно о российском порту "Приморск"

Этот морской порт расположен в Ленинградской области, на северо-восточном побережье пролива Бьёркезунд Финского залива. Он является крупнейшим российским нефтеналивным портом Балтийского моря и конечной точкой Балтийской трубопроводной системы.

Порт специализируется на перевалке нефти и нефтепродуктов. "Приморск" располагает 18 резервуарами для хранения нефти, каждый по 50 000 тонн. Этот порт играет ключевую роль в российском экспорте нефти, а значит, атаки на него подрывают российскую экономику и способность РФ финансировать войну против Украины.

Российский порт "Приморск"

Напомним, ранее управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний объяснил "Телеграфу", почему Украине выгодно добивать "нефтянку" России. РФ может быстро возобновить производство горючего, но пострадает качество, потому что получить западное оборудование, стоящее на НПЗ, невозможно из-за санкций.