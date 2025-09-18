Дрони атакували Росію: є влучання по нафтовій інфраструктурі, не працювали аеропорти (відео)

Міноборони Росії заявили про нібито успішне збиття дронів

Вибухи в Росії лунали в ніч на 18 вересня. У декількох регіонах Росії працювала ППО, аеропорти забороняли польоти над областями, де було гучно.

"Телеграф" зібрав всю актуальну інформацію про вибухи.

Вибухи у Волгоградській області

Жителі Волгоградської області бідкались про атаку дронів у регіоні. Пабліки писали, що приліт нібито стався в Красноармійському р-ні на Лукойл.

В районі підприємства була пожежа. Також у мережі показали відео, де зафіксували спалахи в небі.

В телеграм-каналі Shot йдеться, місцеві повідомляли про 10-15 вибухів. Серія гучних звуків у південній частині міста була близько 1:30 ночі. Також пишуть про роботу ППО.

За повідомленнями місцевих жителів, нібито було чутно звук мотора в небі. Також про гучні звуки повідомляли жителі сусідніх населених пунктів. На даний момент офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.

В аеропорту Волгограда о 1:17 ночі було введено план "Килим". Влада міста скасувала московські рейси. Аеропорт відновив свою роботу лише ранком.

В Україні поки не коментували атаку на російське місто.

Вибухи у Ростовській області

Не відставала від Волгограда й Ростовська область РФ. Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко розповів деталі.

Зафіксовано влучання в Гуково в Красносулінському районі. Також фіксувалася робота ППО в Новошахтинську, Білій Калитві, Каменському, Октябрьскому, Морозівському, Міллеровському та Чертковському районах. Наслідки потребують уточнення, офіційний Ростов влучання частково підтверджує версією "палає трава цитує Андрющенко

Вибухи у Саратові

За повідомленнями Андрющенка, у Саратові вночі також працювала російська ППО. Оголошувався план "Килим" для місцевого аеропорту.

"Також фіксувалася робота ППО у Курську, Бєлгороді та Брянську", – перерахував Андрющенко.

Що кажуть у Міноборони Росії

У російському міноборони заявили, що упродовж ночі нібито збили 43 дрони. З них 23 – над Ростовською, 11 – над Волгоградською, 5 – над Курською й 1 – над Бєлгородською областями. Також окупанти стверджують про 3 БпЛА, нібито знищених над тимчасово окупованим Кримом.

Де фіксували вибухи в Росії

Раніше "Телеграф" писав, що дрони підпалили найбільший нафтоналивний порт в Ленінградській області.