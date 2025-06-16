Пока Украину атаковали "шахеды", в России раздавались взрывы: дроны могли ударить по нефтебазе (видео, фото)

Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет

Взрывы в России раздавались в Орловской области в ночь на 16 июня. Неспокойно было в Орле.

Город Орел подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщают российские паблики.

Местные жители сообщали по меньшей мере о 10 взрывах, произошедших в районе нефтеперерабатывающего завода. Очевидцы также запечатлели яркие вспышки в небе.

По предварительным данным, работали системы ПВО. Некоторые российские мониторинговые каналы намекают на возможные поражения объектов инфраструктуры.

Пока официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. В Генштабе, СБУ или ГУР пока не комментировали атаку беспилотников.

Зачем Силы обороны бьют по нефтебазам

Эти объекты обеспечивают топливом российскую военную технику, поэтому их уничтожение оказывает прямое влияние на боеспособность оккупационных войск. Нефтеперерабатывающие заводы и хранилища являются важной частью военно-промышленного комплекса России, поддерживающего агрессию против Украины.

Атаки на энергетическую инфраструктуру создают экономическое давление на российский режим и уменьшают его способность финансировать войну. Многие нефтебазы расположены в приграничных регионах и непосредственно обслуживают военные нужды русской армии. Уничтожение этих объектов усложняет логистику поставок для русских войск на фронте.

Взрывы в России — что известно

Напомним, что Орловская область уже была атакована силами обороны. В конце 2024 года дроны атаковали нефтебазу.

Стоит добавить, что украинские беспилотники в последнее время почти каждый день посещают страну-агрессор. Так, в ночь на 15 июня наши дроны побывали в небе над Татарстаном, где находится предприятие по производству "шахедов", ежедневно атакующих нашу страну.