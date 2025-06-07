Огромный столб дыма и взрывы. В России пожар охватил склад (фото, видео)

Площадь пожара составляет более 8 тысяч квадратных метров.

В России зафиксирован мощный пожар в Подмосковье. По предварительным данным, горит склад горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что пожар произошел в подмосковном Пушкино.

"В Подмосковье горит склад в Пушкино. Очевидцы сообщают о громких звуках взрывов", — говорится в сообщении.

По словам местных, над местом воспламенения поднялся огромный густой черный столб дыма, он идет из здания на улице Новой в сторону Ярославского шоссе. Предварительно горящие склады принадлежат компании Luxe Oil.

На месте инцидента уже работают спасательные бригады. Информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет. Известно, что внутри складов в бочках хранилась легковоспламеняющаяся жидкость, а также газовые баллоны и поддоны. Огонь быстро распространяется. К тушению привлекли более 50 спасателей и 12 единиц техники.

По данным росСМИ, горят автомобильные краски, масла и смазочные материалы. В настоящее время площадь пожара составляет более 8 тысяч квадратных метров.

Напомним, что 7 июня также в России пожар возник на заводе "Лукойла". Местные утверждали, что предприятие атаковали дроны. Огонь охватил значительную территорию завода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что беспилотники "поджарили" нефтебазу в Энгельсе. Возник мощный пожар.