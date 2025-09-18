Маша в топике и сутулый медведь. Странная статуя из России насмешила сеть (фото)
Заметили это "произведение искусства" в школе Ульяновской области
В России в одной из местных школ Ульяновской области установили странную скульптуру. Во дворе школы появилась неудачная пародия на Машу и медведя.
Об этом пишут росСМИ, публикуя соответствующие фото. В комментариях пользователи уже оценили такое искусство и отпустили несколько колких шуток.
На фото видно, что обе скульптуры исполнены максимально странно и неумело. Медведь получился сутулым, без шеи, со странным выражением морды и формой тела. Он достаточно сильно похож на оживший рисунок 5-летнего ребенка.
Со скульптурой Маши похожая беда, ведь она похожа на какого-то несимпатичного мужчину 40 лет. Девочка одета в юбку и голубой топ, что для школы странно. А учитывая длину верха, можно вообще подумать, что она в одном лифчике. Дополняет этот образ желтый берет и короткая стрижка. Выражение лица не похоже ни на девичье, ни на женское.
Именно поэтому в комментариях люди писали, что эта скульптура достойна 12-летнего возраста автора. Кое-кто добавил, что фигуры нужно правильно поставить, и тогда картина сойдется. Предлагали развернуть их друг к другу или сделать так, будто медведь подсматривает за Машей.
