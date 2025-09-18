Маша в топике и сутулый медведь. Странная статуя из России насмешила сеть (фото)

Заметили это "произведение искусства" в школе Ульяновской области

В России в одной из местных школ Ульяновской области установили странную скульптуру. Во дворе школы появилась неудачная пародия на Машу и медведя.

Об этом пишут росСМИ, публикуя соответствующие фото. В комментариях пользователи уже оценили такое искусство и отпустили несколько колких шуток.

На фото видно, что обе скульптуры исполнены максимально странно и неумело. Медведь получился сутулым, без шеи, со странным выражением морды и формой тела. Он достаточно сильно похож на оживший рисунок 5-летнего ребенка.

Как выглядит медведь

Ульяновская область на карте

Со скульптурой Маши похожая беда, ведь она похожа на какого-то несимпатичного мужчину 40 лет. Девочка одета в юбку и голубой топ, что для школы странно. А учитывая длину верха, можно вообще подумать, что она в одном лифчике. Дополняет этот образ желтый берет и короткая стрижка. Выражение лица не похоже ни на девичье, ни на женское.

Как выглядит Маша

Удивительная скульптура Маши и медведя

Именно поэтому в комментариях люди писали, что эта скульптура достойна 12-летнего возраста автора. Кое-кто добавил, что фигуры нужно правильно поставить, и тогда картина сойдется. Предлагали развернуть их друг к другу или сделать так, будто медведь подсматривает за Машей.

