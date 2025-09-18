Рус

Маша у топіку і сутулий ведмідь. Дивна статуя із Росії насмішила мережу (фото)

Тетяна Крутякова
Скульптура Маші і ведмедя в Росії Новина оновлена 18 вересня 2025, 11:08
Скульптура Маші і ведмедя в Росії. Фото Колаж "Телеграфу"

Помітили цей "витвір мистецтва" у школі Ульяновської області

В Росії в одній з місцевих шкіл Ульяновської області встановили дивну скульптуру. У дворі школи з'явилась невдала пародія на Машу та ведмедя.

Про це пишуть росЗМІ, публікуючи відповідні фото. У коментарях користувачі вже оцінили таке мистецтво і відпустили кілька влучних жартів.

На фото видно, що обидві скульптури виконані максимально дивно і коцурбато. Ведмідь вийшов сутулим, без шиї з дивним виразом морди та постановою тіла. Він досить сильно схожий на малюнок 5-річної дитини, який ожив.

Скульптура Маші і ведмедя в Росії
Як виглядає ведмідь
Ульянівська область на карті

Зі скульптурою Маші схожа біда, адже вона скидається на якогось несимпатичного чоловіка 40 років. Дівчинка вдягнена у спідницю і блакитний топ, що для школи досить дивно. А враховуючи довжину верху, можна взагалі подумати, що вона в одному ліфчику. Доповнює цей образ жовтий берет та коротка стрижка. Вираз обличчя не схожий ані на дівочий, ані на жіночий.

Скульптура Маші і ведмедя в Росії
Як виглядає Маша
Скульптура Маші і ведмедя в Росії
Дивна скульптура Маші і ведмедя

Саме тому у коментарях люди писали, що ця скульптура максимум гідна 12-річного віку автора. Дехто додав, що фігури треба правильно поставити і тоді картина зійдеться. Пропонували розвернути їх один до одного або зробити так ніби ведмідь підглядає за Машею.

Раніше "Телеграф" писав, що режисер "Мавки" Олег Маламуж розповів про феномен популярності "Маша та Ведмідь" в Україні.

