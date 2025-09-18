Маша у топіку і сутулий ведмідь. Дивна статуя із Росії насмішила мережу (фото)

Помітили цей "витвір мистецтва" у школі Ульяновської області

В Росії в одній з місцевих шкіл Ульяновської області встановили дивну скульптуру. У дворі школи з'явилась невдала пародія на Машу та ведмедя.

Про це пишуть росЗМІ, публікуючи відповідні фото. У коментарях користувачі вже оцінили таке мистецтво і відпустили кілька влучних жартів.

На фото видно, що обидві скульптури виконані максимально дивно і коцурбато. Ведмідь вийшов сутулим, без шиї з дивним виразом морди та постановою тіла. Він досить сильно схожий на малюнок 5-річної дитини, який ожив.

Як виглядає ведмідь

Зі скульптурою Маші схожа біда, адже вона скидається на якогось несимпатичного чоловіка 40 років. Дівчинка вдягнена у спідницю і блакитний топ, що для школи досить дивно. А враховуючи довжину верху, можна взагалі подумати, що вона в одному ліфчику. Доповнює цей образ жовтий берет та коротка стрижка. Вираз обличчя не схожий ані на дівочий, ані на жіночий.

Як виглядає Маша

Дивна скульптура Маші і ведмедя

Саме тому у коментарях люди писали, що ця скульптура максимум гідна 12-річного віку автора. Дехто додав, що фігури треба правильно поставити і тоді картина зійдеться. Пропонували розвернути їх один до одного або зробити так ніби ведмідь підглядає за Машею.

