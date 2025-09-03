Россия ударила по Калушу дронами и ракетами. Что известно о последствиях

По предварительным данным, к счастью, обошлось без пострадавших

Калуш Ивано-Франковской области подвергся российской атаке в ночь на среду, 3 сентября. Враг устроил очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Взрывы в Калуше прогремели после трех часов ночи, сообщает "Суспільне". Городской голова Калуша Андрей Найда проинформировал, что пострадавших в результате российской атаки, по предварительным данным, нет.

Около 3 часов РФ атаковала Калуш беспилотниками. Ближе к 5 часам утра прогремели новые взрывы – враг направил на город ракеты "Калибр".

Жители Калуша под сообщением Найды жалуются на закрытые укрытия. Позже мэр заявил, что взял эту проблему на контроль.

Что известно об атаке на Украину 3 сентября

Россия атаковала беспилотниками и ракетами. Враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области, а также Ту-95МС из Оленьи в Мурманской области. Взрывы раздались в Знаменке, Луцке и Львове, в Хмельницком.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 сентября россияне атаковали дронами Знаменку в Кировоградской области. Враг целился по железнодорожной инфраструктуре, в результате вражеского налета есть раненые железнодорожники. Из-за повреждения инфраструктуры ряд поездов будет задерживаться с прибытием.