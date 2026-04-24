Россияне внезапно встали на сторону "украинских спецслужб". Что происходит

Российские граждане в этой ситуации болеют не за своих

Россияне сожалеют, что террористам не удалось сорвать меры "Роскомнадзора" (РКН) по блокированию Telegram. Такая забавная ситуация возникла после того, как ФСБ (Федеральная служба безопасности РФ) заявила, что предупредила "теракт против руководства Роскомнадзора", якобы "готовившегося по указанию Киева".

В РФ заявили о подготовке теракта против Роскомнадзора

Как пишут росСМИ со ссылкой на ФСБ, за подготовку теракта против руководства РКН задержаны семь человек в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. В ФСБ заявили, что украинские спецслужбы якобы "стремятся сорвать меры Роскомнадзора по безопасности информационного пространства, в том числе блокировку Telegram".

Как в Украине реагируют на это событие

После этого возникла парадоксальная ситуация — россияне, очень недовольные, что власти ограничивают им доступ к интернету, внезапно оказались на стороне "украинских спецслужб". Об этом с иронией написал кандидат исторических наук, публицист, блоггер Андрей Плахонин.

"ТАСС: Предотвращен теракт против руководства Роскомнадзора, который готовился по указанию Киева, сообщает ФСБ. С легкой руки ФСБ симпатии большинства россиян сегодня на стороне украинских спецслужб", — пишет он

Украинский журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина пишет, что объявление, что ФСБ предупредило срыв покушения на руководство Роскомнадзора — людей, занимающихся непосредственно блокировкой интернета в России, это очень крутой поворот событий.

"Честно говоря, впервые хочу похвалить сотрудников ФСБ за отличную работу! Полное отключение российского интернета к **ям собачим это супер важное и полезное дело. Соответственно, очень хорошо, что ФСБ защитила тех, кто активно уничтожает связь (в том числе военную), экономику и инфраструктуру РФ. Аплодисменты!", – написал Яковина.

Как россияне комментируют подготовку нападения на руководство Роскомнадзора

Под новостями о теракте по поводу верхушки РКН россияне, хоть и стараются не выглядеть теми, кто оправдывает терроризм, выражают свое негативное отношение к этому органу. Сомневаются, что это не постановка и даже если нет, что к нападению причастна Украина.

Вот некоторые из комментариев россиян:

Не оправдываю, конечно, теракты. Но не думаю, что кто-то расстроился бы или переживал, если бы с РКН что-то произошло

Здесь могло быть "оправдание терроризма"

На мой взгляд, в России врагов в РКН больше, чем в Украине

Те, кто критикует РКН, оправдывают терроризм. ВИдимо, посыл этого цирка такой

Не пишите, пожалуйста, никаких одобрительных комментариев. ФСБ сидит под каждым постом и каждый подобный комментарий и положительная реакция – готовое дело об оправдании терроризма и 10 лет. Именно это дело создано, чтобы ФСБ смогло в ближайшие дни объявить телеграмм террористическим и экстремистским объединениям

Осторожно, люди могут быть не против

Стараются вернуть нам интернет, негодяи

**хлы спасибо

Всё, теперь уже любим **хлов

То есть этой новостью, СМИ хотят сказать, что "украинские спецслужбы" стараются во благо граждан России?

**хлы, старайтесь, мы верим в вас

Блокировка интернета в России — что известно

Российские власти блокируют доступ к интернету якобы для безопасности — в частности, под предлогом противодействия атакам беспилотников. Отключения интернета в России происходят регулярно, но выборочно – введены так называемые "белые списки" – перечень ресурсов, которые остаются доступными во время ограничений. На самом деле в России блокируют интернет для установления полного контроля над информационным пространством и недопущения распространения альтернативных точек зрения.

Напомним, известный дипломат и политик Роман Бессмертный рассказал "Телеграфу", почему на самом деле блокируют интернет в России. Причина в том, что глава России Владимир Путин напуган.