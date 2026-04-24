Росіяни раптово стали на бік "українських спецслужб". Що відбувається
Російські громадяни в цій ситуації вболівають не за своїх
Росіяни жалкують, що терористам не вдалося зірвати заходи "Роскомнагляду" (РКН) з блокування Telegram. Така кумедна ситуація виникла після того, як ФСБ (Федеральна служба безпеки РФ) заявила, що попередила "теракт проти керівництва Роскомнагляду", який нібито "готувався за вказівкою Києва".
В РФ заявили про підготовку теракту проти Роскомнагляду
Як пишуть росЗМІ з посиланням на ФСБ, за підготовку теракту проти керівництва РКН затримано семеро людей у Москві, Уфі, Новосибірську та Ярославлі. В ФСБ заявили, що українські спецслужби нібито "прагнуть зірвати заходи Роскомнагляду щодо безпеки інформаційного простору, у тому числі блокування Telegram".
Як в Україні реагують на цю подію
Після цього виникла парадоксальна ситуація — росіяни, які дуже незадоволені, що влада обмежує їм доступ до інтернету, раптово опинилися на боці "українських спецслужб". Про це з іронією написав кандидат історичних наук, публіцист, блогер Андрій Плахонін.
"ТАСС: Запобігли теракту проти керівництва Роскомнагляду, який готувався за вказівкою Києва, повідомляє ФСБ. З легкої руки ФСБ симпатії більшості росіян сьогодні на боці українських спецслужб", — пише він
Український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина пише, що оголошення, що ФСБ попередила зрив замаху на керівництво Роскомнагляду — людей, які займаються безпосередньо блокуванням інтернету в Росії, це дуже крутий поворот подій.
"Чесно кажучи, вперше хочу похвалити співробітників ФСБ за чудову роботу! Повне відключення російського інтернету к **ям собачим це супер важлива і корисна справа. Відповідно, дуже добре, що ФСБ захистила тих, хто активно знищує зв'язок (зокрема військовий), економіку та інфраструктуру РФ. Оплески!", — написав Яковина.
Як росіяни коментують підготовку нападу на керівництво Роскомнагляду
Під новинами про теракт щодо верхівки РКН росіяни, хоч і намагаються не здатися тими, хто виправдовує тероризм, висловлюють своє негативне ставлення до цього органу. Сумніваються, що це не постановка і навіть якщо ні, що до нападу причетна Україна.
Ось деякі з коментарів росіян:
- Не виправдовую, звичайно, теракти. Але не думаю, що хтось би засмутився чи переживав, якби з РКН щось сталося
- Тут могло бути "виправдання тероризму"
- На мою думку, в Росії ворогів у РКН більше, ніж в Україні
- Ті, хто критикує РКН — виправдовують тероризм. Мабуть, посил цього цирку такий
- Не пишіть, будь ласка, жодних схвальних коментарів. ФСБ сидить під кожним постом і кожен подібний коментар та позитивна реакція – готова справа про виправдання тероризму та 10 років. Саме ця справа створена, щоб ФСБ змогло найближчими днями оголосити телеграм терористичним та екстремістським об'єднанням
- Осторожно, люди могут быть не против
- Стараются вернуть нам интернет, негодяи
- **хлы спасибо
- Всё, теперь уже любим **хлов
- То есть этой новостью, СМИ хотят сказать, что "украинские спецслужбы" стараются во благо граждан России?
- **хлы, старайтесь, мы верим в вас
Блокування інтернету в Росії — що відомо
Російська влада блокує доступ до інтернету нібито для безпеки — зокрема під приводом протидії атакам безпілотників. Відключення інтернету в Росії відбуваються регулярно, але вибірково — запроваджено так звані "білі списки" – перелік ресурсів, які залишаються доступними під час обмежень. Насправді в Росії блокують інтернет заради встановлення повного контролю над інформаційним простором і недопущення поширення альтернативних точок зору.
Нагадаємо, відомий дипломат і політик Роман Безсмертний розповів "Телеграфу", чому насправді блокують інтернет в Росії. Причина в тому, що глава Росії Володимир Путін наляканий.