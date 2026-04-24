Росіяни раптово стали на бік "українських спецслужб". Що відбувається

Російські громадяни в цій ситуації вболівають не за своїх

Росіяни жалкують, що терористам не вдалося зірвати заходи "Роскомнагляду" (РКН) з блокування Telegram. Така кумедна ситуація виникла після того, як ФСБ (Федеральна служба безпеки РФ) заявила, що попередила "теракт проти керівництва Роскомнагляду", який нібито "готувався за вказівкою Києва".

В РФ заявили про підготовку теракту проти Роскомнагляду

Як пишуть росЗМІ з посиланням на ФСБ, за підготовку теракту проти керівництва РКН затримано семеро людей у ​​Москві, Уфі, Новосибірську та Ярославлі. В ФСБ заявили, що українські спецслужби нібито "прагнуть зірвати заходи Роскомнагляду щодо безпеки інформаційного простору, у тому числі блокування Telegram".

Як в Україні реагують на цю подію

Після цього виникла парадоксальна ситуація — росіяни, які дуже незадоволені, що влада обмежує їм доступ до інтернету, раптово опинилися на боці "українських спецслужб". Про це з іронією написав кандидат історичних наук, публіцист, блогер Андрій Плахонін.

"ТАСС: Запобігли теракту проти керівництва Роскомнагляду, який готувався за вказівкою Києва, повідомляє ФСБ. З легкої руки ФСБ симпатії більшості росіян сьогодні на боці українських спецслужб", — пише він

Український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина пише, що оголошення, що ФСБ попередила зрив замаху на керівництво Роскомнагляду — людей, які займаються безпосередньо блокуванням інтернету в Росії, це дуже крутий поворот подій.

"Чесно кажучи, вперше хочу похвалити співробітників ФСБ за чудову роботу! Повне відключення російського інтернету к **ям собачим це супер важлива і корисна справа. Відповідно, дуже добре, що ФСБ захистила тих, хто активно знищує зв'язок (зокрема військовий), економіку та інфраструктуру РФ. Оплески!", — написав Яковина.

Як росіяни коментують підготовку нападу на керівництво Роскомнагляду

Під новинами про теракт щодо верхівки РКН росіяни, хоч і намагаються не здатися тими, хто виправдовує тероризм, висловлюють своє негативне ставлення до цього органу. Сумніваються, що це не постановка і навіть якщо ні, що до нападу причетна Україна.

Ось деякі з коментарів росіян:

Не виправдовую, звичайно, теракти. Але не думаю, що хтось би засмутився чи переживав, якби з РКН щось сталося

Тут могло бути "виправдання тероризму"

На мою думку, в Росії ворогів у РКН більше, ніж в Україні

Ті, хто критикує РКН — виправдовують тероризм. Мабуть, посил цього цирку такий

Не пишіть, будь ласка, жодних схвальних коментарів. ФСБ сидить під кожним постом і кожен подібний коментар та позитивна реакція – готова справа про виправдання тероризму та 10 років. Саме ця справа створена, щоб ФСБ змогло найближчими днями оголосити телеграм терористичним та екстремістським об'єднанням

Осторожно, люди могут быть не против

Стараются вернуть нам интернет, негодяи

**хлы спасибо

Всё, теперь уже любим **хлов

То есть этой новостью, СМИ хотят сказать, что "украинские спецслужбы" стараются во благо граждан России?

**хлы, старайтесь, мы верим в вас

Блокування інтернету в Росії — що відомо

Російська влада блокує доступ до інтернету нібито для безпеки — зокрема під приводом протидії атакам безпілотників. Відключення інтернету в Росії відбуваються регулярно, але вибірково — запроваджено так звані "білі списки" – перелік ресурсів, які залишаються доступними під час обмежень. Насправді в Росії блокують інтернет заради встановлення повного контролю над інформаційним простором і недопущення поширення альтернативних точок зору.

Нагадаємо, відомий дипломат і політик Роман Безсмертний розповів "Телеграфу", чому насправді блокують інтернет в Росії. Причина в тому, що глава Росії Володимир Путін наляканий.