Росіяни раптово стали на бік "українських спецслужб". Що відбувається

Олена Руденко
Жителі РФ не проти, аби з РНК щось сталося Новина оновлена 24 квітня 2026, 11:53
Жителі РФ не проти, аби з РНК щось сталося.

Російські громадяни в цій ситуації вболівають не за своїх

Росіяни жалкують, що терористам не вдалося зірвати заходи "Роскомнагляду" (РКН) з блокування Telegram. Така кумедна ситуація виникла після того, як ФСБ (Федеральна служба безпеки РФ) заявила, що попередила "теракт проти керівництва Роскомнагляду", який нібито "готувався за вказівкою Києва".

В РФ заявили про підготовку теракту проти Роскомнагляду

Як пишуть росЗМІ з посиланням на ФСБ, за підготовку теракту проти керівництва РКН затримано семеро людей у ​​Москві, Уфі, Новосибірську та Ярославлі. В ФСБ заявили, що українські спецслужби нібито "прагнуть зірвати заходи Роскомнагляду щодо безпеки інформаційного простору, у тому числі блокування Telegram".

Як в Україні реагують на цю подію

Після цього виникла парадоксальна ситуація — росіяни, які дуже незадоволені, що влада обмежує їм доступ до інтернету, раптово опинилися на боці "українських спецслужб". Про це з іронією написав кандидат історичних наук, публіцист, блогер Андрій Плахонін.

"ТАСС: Запобігли теракту проти керівництва Роскомнагляду, який готувався за вказівкою Києва, повідомляє ФСБ. З легкої руки ФСБ симпатії більшості росіян сьогодні на боці українських спецслужб", — пише він

Український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина пише, що оголошення, що ФСБ попередила зрив замаху на керівництво Роскомнагляду — людей, які займаються безпосередньо блокуванням інтернету в Росії, це дуже крутий поворот подій.

"Чесно кажучи, вперше хочу похвалити співробітників ФСБ за чудову роботу! Повне відключення російського інтернету к **ям собачим це супер важлива і корисна справа. Відповідно, дуже добре, що ФСБ захистила тих, хто активно знищує зв'язок (зокрема військовий), економіку та інфраструктуру РФ. Оплески!", — написав Яковина.

Як росіяни коментують підготовку нападу на керівництво Роскомнагляду

Під новинами про теракт щодо верхівки РКН росіяни, хоч і намагаються не здатися тими, хто виправдовує тероризм, висловлюють своє негативне ставлення до цього органу. Сумніваються, що це не постановка і навіть якщо ні, що до нападу причетна Україна.

Ось деякі з коментарів росіян:

  • Не виправдовую, звичайно, теракти. Але не думаю, що хтось би засмутився чи переживав, якби з РКН щось сталося
  • Тут могло бути "виправдання тероризму"
  • На мою думку, в Росії ворогів у РКН більше, ніж в Україні
  • Ті, хто критикує РКН — виправдовують тероризм. Мабуть, посил цього цирку такий
  • Не пишіть, будь ласка, жодних схвальних коментарів. ФСБ сидить під кожним постом і кожен подібний коментар та позитивна реакція – готова справа про виправдання тероризму та 10 років. Саме ця справа створена, щоб ФСБ змогло найближчими днями оголосити телеграм терористичним та екстремістським об'єднанням
  • Осторожно, люди могут быть не против
  • Стараются вернуть нам интернет, негодяи
  • **хлы спасибо
  • Всё, теперь уже любим **хлов
  • То есть этой новостью, СМИ хотят сказать, что "украинские спецслужбы" стараются во благо граждан России?
  • **хлы, старайтесь, мы верим в вас

Блокування інтернету в Росії — що відомо

Російська влада блокує доступ до інтернету нібито для безпеки — зокрема під приводом протидії атакам безпілотників. Відключення інтернету в Росії відбуваються регулярно, але вибірково — запроваджено так звані "білі списки" – перелік ресурсів, які залишаються доступними під час обмежень. Насправді в Росії блокують інтернет заради встановлення повного контролю над інформаційним простором і недопущення поширення альтернативних точок зору.

Нагадаємо, відомий дипломат і політик Роман Безсмертний розповів "Телеграфу", чому насправді блокують інтернет в Росії. Причина в тому, що глава Росії Володимир Путін наляканий.

