Почему Гитлер проиграл войну: в Кремле нашли неожиданное объяснение событиям Второй мировой

Российский правитель снова опозорился своим знанием истории

Глава России Владимир Путин, широко известный своими фейками об истории, снова соврал на любимую тему. На этот раз речь шла о вязаных носках, которые якобы не получали немецкие солдаты. По его мнению, именно поэтому Гитлер проиграл войну.

Такое заявление российский диктатор сделал на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение".

"Во время Великой Отечественной войны весь тыл работал ради фронта, ради наших солдат, ради наших защитников. Но не только делали танки, самолеты, пушки, снаряды. Ведь в самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны, в морозные месяцы 41–42-го годов, вот как сейчас, дети, бабушки, женщины носочки вязали, отправляли на фронт посылки и подарки. А в Германии-то почему этого не делали? Их солдаты замерзали под Москвой до смерти, а никаких носочков из Германии не приходило. В этом единстве и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас", – сказал он.

Издание The insider раскритиковало главу Кремля, указав, что в Германии была развернута массовая система пожертвований и подарков солдатам. Нацистская пропаганда утверждала, что было собрано 67 млн теплых вещей.

"Пока хоть один предмет зимней одежды остается на родине, он должен отправиться на фронт. Я знаю, что и на родине человек может позволить себе такое снаряжение лишь с большим трудом. Он не в состоянии его заменить. Но нашим солдатам в тысячу раз острее нужно такое снаряжение, которое они тоже не могут заменить", – так обращался к немцам Йозеф Геббельс.

В нацистском киножурнале Die Deutsche Wochenschau (выпуск № 596 от 4 февраля 1942 года) показали сюжет о поставках на фронт шерстяных и зимних вещей; среди прочего там есть кадры, где женщины вяжут носки.

В дипломной работе студентки Грацского университета Кристины Папст "Государственное образование для девочек при национал-социализме" (2015) приводятся воспоминания бывших участниц "Союза немецких девушек", которые рассказывали, что их регулярно привлекали к вязанию носков для солдат.

Вероятно, нацистская пропаганда значительно завышала масштабы отправки тёплых вещей на фронт, однако сама кампания действительно носила массовый характер. При этом, как известно, это не спасло гитлеровскую армию, поэтому вывод Путина о причинах побед выглядит, по меньшей мере, сомнительным, резюмирует издание.

